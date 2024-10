3 minuti per la lettura

Griglia di partenza per la prevendita di Škoda Elroq, il nuovo Suv 100% elettrico del marchio boemo.. Lungo meno di quattro metri e mezzo, Elroq è proposto nelle varianti Elroq 50 ed Elroq 85 a cui corrispondono potenze diverse.

ŠKODA ELROQ: MOTORI

Il primo monta infatti una batteria da 52 kWh ed è spinto da un motore da 125 kW (170 Cv), per una velocità massima di 160 km/h e un’autonomia di 364/375 km. La velocità massima di ricarica in AC è di 11kW, mentre in DC Elroq 50 accetta ricariche fino a 145 kW. L’Elroq 85 sfrutta invece una batteria da 77 kWh netti per alimentare un motore elettrico da 210 kW (286 Cv), per un 0-100 km/h in 6,6 secondi e un’autonomia di 540/580 km. La velocità massima sale a 180 km/h e la potenza massima di ricarica in DC a 175 kW. Fra pochi mesi. assicura la casa madre, arriverà anche Elroq 60, con batteria da 59 kWh netti e un motore da 150 kW (204 CV).

ŠKODA ELROQ: DOTAZIONI DI SERIE

DOTAZIONI ELROQ 50

Elroq 50 è dotato di serie di infotainment connesso con schermo in plancia da 13”, sistema di navigazione satellitare, integrazione ChatGpt, radio DAB e bluetooth, insieme a due prese USB-C da 45W anteriori e ai protocolli di interfaccia smartphone wireless Apple Car Play e Android Auto.

Il climatronic bi-zona fa parte della dotazione di serie, insieme all’avviamento senza chiave, a sedili anteriori e volante riscaldabili, ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera e alla vernice metallizzata.

La sicurezza di marcia è garantita dai sistemi Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento pedoni, Crew Protect Assist, Turn Assist per l’assistenza attiva alle svolte e Lane Assist per il mantenimento nella corsia di marcia. Di serie anche il cruise control e 7 airbag. Elroq 50 è proposto a 34.500 euro.



DOTAZIONI ELROQ 85

Elroq 85 aggiunge alle dotazioni della variante 50 la suite completa di ADAS che realizzano la guida assistita di Livello 2, con Cruise Control adattivo e funzione predittiva, Lane Assist con mantenimento attivo al centro della corsia, Traffic Jam Assist per la guida assistita in caso di incolonnamento. Si aggiungono anche il phone box con raffreddamento per la ricarica wireless dello smartphone, il sistema Kessy full per apertura e chiusura delle portiere senza chiave e chiusura automatica quando ci si allontana del veicolo, blocco elettronico di sicurezza delle portiere posteriori e vetri posteriori oscurati. Sempre di serie le finiture esterne in colore satinato Unique Dark Chrome, la Design Selection Loft e illuminazione interna estesa in tecnologia LED. Elroq 85 ha un listino che parte da 43.500 euro.