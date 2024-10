2 minuti per la lettura

All’inizio era solo una concept, che Bmw portò qualche mese fa sulle sponde del Lago di Como al Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Ma dopo applausi vari, un consenso diffuso fra il pubblico e qualche lacrima da parte degli appassionati di roadster, quel prototipo è diventato realtà. Certo, non proprio un’auto di serie. La Bmw Skytop verrà realizzata in soli 50 esemplari da destinare ad altrettanti (facoltosi) acquirenti in cerca di qualcosa di davvero esclusivo. Una curiosità? I 50 esemplari sono già stati venduti tutti.

UNA DECISIONE PRESA RAPIDAMENTE

La decisione è stata annunciata da Adrian van Hooydonk, capo del Design del Gruppo Bmw, durante un evento ospitato dalla House of Bmw a Milano, dove la concept è stato nuovamente esposta. “La Skytop è un design veramente esotico e offre una combinazione di dinamica di guida ed eleganza al massimo livello,” ha detto van Hooydonk. “Potere finalmente annunciare che questa auto sarà costruita è come un sogno che diventa realtà. Grazie per la risposta molto positiva in tutto il mondo e al team appassionato che ha lavorato al progetto.”

BMW SKYTOP: LA TRADIZIONE CONTINUA

La Bmw Skytop celebra la storia delle iconiche roadster della casa bavarese , tra cui la Bmw 507 e la Z8. “L’atletismo scultoreo della sua carrozzeria è generato da superfici tese e muscolose definite da poche linee precise – spiegano i designer della casa madre – la Skytop emana una potente sensazione di dinamismo ancor prima che si muova”. Ed effettivamente: la forma a freccia del cofano, il design a naso di squalo Bmw e la coda stretta sono tutti riferimenti diretto alla indimenticabile Z8.

BMW SKYTOP: IL MOTORE

Come il suo leggendario antenato roadster, la Bmw Skytop arriva sulle strade con il V8 più potente dell’arsenale del marchio. L’unità a benzina da 4,4 litri genera una potenza massima di 460 kW/625 Cv e si abbina a un cambio Steptronic Sport a otto velocità. La massima trazione è garantita dal sistema intelligente di trazione integrale BMW xDrive, che distribuisce la potenza del motore tra tutte e quattro le ruote secondo necessità, e ottimizza la stabilità e la dinamica di guida in qualsiasi situazione. Con questa configurazione di guida in atto, la due porte scatta da 0 a 100 km/h in circa 3,3 secondi.