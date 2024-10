Fiat in pole alla Festa del Cinema di Roma

2 minuti per la lettura

Fiat sarà l’auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2024, in programma dal 16 al 27 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica. La casa del Lingotto metterà a disposizione una flotta dei suoi veicoli più rappresentativi, tra cui la Topolino, la Grande Panda, la Fiat 600 nelle versioni elettrica e ibrida, e l’E-Ulysse.

LEGGI ANCHE: Fiat celebra i suoi 125 anni





FIAT E IL CINEMA DI ROMA: UNA LUNGA STORIA …

Il legame tra Fiat e il mondo del cinema ha avuto inizio nel XX secolo. Nel corso degli anni, molti modelli del marchio torinese hanno preso parte a film indimenticabili. Nel 1957 Federico Fellini scelse la Fiat 1100 B e la 600 Trasformabile per “Le notti di Cabiria”. Quasi cinquant’anni dopo, la Fiat 500X fece una notevole apparizione in “Zoolander 2”, diretto da Ben Stiller. Sempre la 500 è stata protagonista di film cult come Profondo Rosso, e di film d’animazione come Lupin III e Cars. Tra i numerosi spot pubblicitari che hanno visto il marchio raggiungere alti standard, uno dei più recenti è lo spot della Fiat 600e con Leonardo DiCaprio.

Durante la Festa del Cinema verrà portata sul red carpet anche la Grande Panda, presentata a luglio 2024 per celebrare il 125° anniversario del marchio.

“In un’atmosfera celebrativa come quella della 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma, FIAT offrirà agli ospiti una flotta ecologica e socialmente responsabile, rispecchiando non solo il suo impegno verso un futuro più sostenibile, ma anche il suo profondo legame con il mondo del cinema”, spiegano alla casa madre. “Il red carpet, uno dei più grandi al mondo, accoglierà non solo importanti ospiti del mondo del cinema, ma anche il quadriciclo elettrico Fiat Topolino in esposizione. La 19ª edizione della Festa promette quindi di incantare gli ospiti con la gioia, l’ottimismo, il divertimento e lo stile Dolce Vita incarnati dalla Topolino. In effetti, non esiste cornice migliore della capitale, con i suoi straordinari scenari, per celebrare il lifestyle italiano.”