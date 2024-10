4 minuti per la lettura

Una bella novità sta per atterrare nelle concessionarie MG. Sulle sponde del romanticissimo Lago d’Orta è stato presentato ufficialmente il nuovo HS Plug-in, praticamente il fratello del Suv con motore a benzina che già conosciamo. Partiamo quindi da qui.

MOTORE

Il 1.5 Turbo a ciclo Miller da 105 kW/143 Cv è parte integrante di un sistema ibrido elettrico dotato di due motori. Un primo motore elettrico di più piccole dimensioni e potenza da 61 kW è montato a valle di quello a combustione e funge da generatore-starter. Se quindi la batteria ad alto voltaggio ha esaurito la propria carica, il generatore-starter si attiva per generare energia elettrica ed alimentare il sistema elettrico ibrido, oltre a ricaricare la batteria.

Il secondo motore elettrico del Nuovo MG HS Plug-in è montato invece a valle della scatola del cambio. Forte dei suoi 135 kW, è in grado di muovere la vettura in autonomia. Non essendo integrato nel cambio, la fluidità di marcia e l’erogazione di potenza viene semplificata a tutto vantaggio del comfort alla guida e della risposta all’acceleratore. Oltre alla funzione di trazione, il motore elettrico più potente ha funzione di frenata rigenerativa con due livelli selezionabili da schermo vettura.

Il sistema ibrido è infine alimentato da una batteria ad alto voltaggio installata sotto la cellula dell’abitacolo, con raffreddamento diretto. La sua capacità nominale è di 21,4 kWh. Questa soluzione permette di raggiungere oltre 100 km di autonomia in modalità EV, anche se il sistema può operare anche in modalità full-hybrid. Il powetrain di HS Phev è dotato di 307 Cv di potenza combinata, con consumi contenuti: in ciclo sostenuto HS richiede 5,8 litri ogni 100Km, per una autonomia complessiva di oltre i 1.000 km.

MG HS PLUG-IN: IL DESIGN E GLI INTERNI

Lungo 4.610 mm e largo 1.876, il nuovo HS, in qualsiasi delle sue versioni, fa dell spazio a bordo il suo pezzo forte. A parte le forme del design ora più robuste, con linee più marcate, è salendo a bordo che si ha la netta sensazione di avere fra le mani un oggetto di classe premium. Il classico volante schiacciato nella parte alta e in quella bassa, invoglia a una guida sportiva, assecondata fra l’altro da una fluidità di marcia incredibile. Lo sviluppo della plancia ruota attorno ad un unico elemento digitale formato da due schermi LED ciascuno da 12.3, senza soluzione di continuità. Lo schermo che si trova davanti al guidatore offre tutte le informazioni attinenti la marcia, ed è personalizzabile con tre differenti visualizzazioni. E’ invece tramite la porzione di schermo a centro plancia che si accede a tutte le funzioni e alle regolazioni di bordo.

Il tunnel centrale presenta una leva cambio dalle forme ridotte, con bottone P separato, oltre all’attivazione del freno di stazionamento elettrico e funzione Auto Hold. Per l’allestimento Luxury è inoltre prevista una piattaforma di ricarica wireless al di sotto del bracciolo centrale. Nuovo anche il design del volante con doppia sezione appiattita, con bottoni fisici dedicati al multimedia (a destra) e al controllo dei sistemi ADAS (a sinistra).

La novità più rilevante riguarda i sedili anteriori con tecnologia zero-gravity, che grazie all’uso di venti millimetri di materiale memory-foam offrono una comodità tipicamente premium. I rivestimenti possono essere in tessuto oppure similpelle (Luxury), con regolazione elettrica e supporto lombare lato guida.

MG HS PLUG-IN: CONNETTIVITA’

La nuova generazione dell’Mg HS incorpora la tecnologia di controllo remoto tramite app iSmart con funzioni di informazione vettura, climatizzazione da remoto (per la versione Phev), chiusura/apertura da remoto.

Gli ADAS di livello 2+ sono disponibili su tutti gli allestimenti previsti ed includono Cruise control adattivo, Guida dinamica al centro corsia, Mantenimento attivo di corsia con funzione di emergenza, Monitoraggio angolo cieco, Monitoraggio traffico trasversale posteriore oltre a Telecamera a 360° con vista sotto-vettura e le dotazioni GSR-2 attualmente obbligatorie. Tra i quattordici sistemi ADAS presenti di serie, HS porta al debutto il Sistema di avviso in caso di collisione per apertura portiera (DOW) e il Sistema di assistenza al traffico posteriore di manovra con frenata automatica (RCTA).

ALLESTIMENTI E PREZZI

COMFORT: sedili tessuto, MG Pilot L2+, Retrocamera, Sensori Posteriori, Clima monozona, Regolazione sedili manuale, Portellone ad apertura manuale.

LUXURY: sedili similpelle, MG Pilot L2+, Camera 360°, Sensori Anteriori e Posteriori, Clima bizona, Regolazione sedili elettrica con supporto lombare, Portellone elettrico e Ricarica wireless.

I prezzi partono da 37.990 euro per la versione Confort, ma grazie agli incentivi si scende al prezzo di lancio di 32.040 euro, che per un Suv di questa categoria è davvero allettante.