Come dimenticarla? Chi ha qualche capello bianco e parecchie primavere sulle spalle non potrà non ricordare la mitica Renault 4, quella che se la batteva con la Citroen Diane e che rappresentò per molti un modo di stare al mondo. Ora quella macchina è tornata, ovviamente diversissima dalla sua progenitrice degli anni ’60, si chiama Renault 4 E-Tech Electric e il suo debutto avverrà questa settimana sul red carpet del Salone di Parigi.

CARATTERISTICHE

Già preannunciata al Salone dell’Auto di Parigi nel 2022 con la showcar 4EVER Trophy, la Renault 4 E-Tech Electric è in sostanza un crossover 100% elettrico adatto alla guida quotidiana. Grazie al tetto apribile in tessuto, a un design retro-futuristico e a un bagagliaio spazioso sembra avere tutte le carte per imporsi sul mercato non solo in madrepatria. Come la maggior parte delle sue concorrenti, è piena di tecnologia, cosa che appunto la proietta anni luce dalla nonna di mezzo secolo fa, con molteplici ADAS e con OpenR Link e Reno, l’avatar ufficiale di Renault.

DIMENSIONI

Renault 4 E-Tech Electric si colloca appena sopra Renault 5 E-Tech Electric. Per fare un paragone con le sorelle di garage a motore termico, si posiziona come la Captur rispetto alla Clio. Pensata dunque per gli spostamenti quotidiani, ma anche per affrontare un weekend,; concepita per la guida solitaria, ma anche per i viaggi in famiglia. Lunga 4,14 metri, larga 1,80 e alta 1,57, con un passo di 2,62 metri, la Renault 4 E-Tech Electric ha un bagagliaio la cui capacità parte da 420 litri. Niente male.



RENAULT 4 E-TECH ELECTRIC: IL MOTORE

Due le motorizzazioni disponibili. Si parte da una versione con motore da 90 kW e batteria da 40 kWh, in grado di assicurare una autonomia fino a 300 chilometri. In alternativa c’è la versione più potente da 110 kW, con una batteria da 52 kWh al nichel manganese cobalto che fa 400 km con una sola ricarica.

“Con Renault 4 E-Tech Electric, Renault fa un ulteriore passo avanti nella democratizzazione dei veicoli elettrici in Europa”, dichiara Fabrice Cambolive, CEO di Renault. “Questo modello completa una gamma già molto estesa che comprende Megane, Scenic e la nuova Renault 5 E-Tech Electric. Mancava un’auto compatta, ma con una bella spaziosità. E ora c’è, con un modello versatile, pratico, modulare e dotato di un grande bagagliaio facile da caricare. Un’auto in grado di adattarsi a tutti gli utilizzi della vita quotidiana. Un’auto elettrica popolare al passo con i tempi, con il massimo della tecnologia utile e del comfort”.