Fra le novità che vedremo sulla passerella del Salone di Parigi 2024 c’è anche Tayron, un nuovo Suv targato Volkswagen più piccolo della Touareg ma con la possibilità di far sedere 7 persone a bordo. Lungo 4.770 mm e largo 1.852 mm, il nuovo arrivato offre dotazioni da ammiraglia, tre allestimenti (Life, Elegance e R-Line) e motorizzazioni per tutti i palati.

INTERNI

L’abitacolo si divide fra similpelle morbida per la plancia e, a seconda della versione, anche elementi in vero legno o in alluminio. Immancabile la doppia strumentazione con il Digital Cockpit Pro con display da 10,25 pollici e uno schermo per l’infotainment da 12,9 pollici, con la presenza dell’assistente vocale Ida con integrazione di ChatGPT, oltre agli Apple CarPlay e Android Auto. Come optional è disponibile il pacchetto d’infotainment Discover Pro Max, che comprende anche un Windshield Head Up Display ed un ampio display touch da 15 pollici.

Lo spazio a bordo è garantito dalla seconda fila di sedili con schienale regolabile, che nella versione a sette posti può essere ribaltata in avanti con la funzione Easy-Entry per consentire l’ingresso o l’uscita dalla terza fila. Generoso il bagagliaio, che va dai 885 a 2.090 litri.

VOLKSWAGEN TAYRON: MOTORI

La nuova Tayron si presenta a listino con due ibridi plug-in (eHybrid), un motore mild hybrid (eTSI), due motori turbo benzina (TSI, non disponibili al lancio in Italia) e due motori turbo diesel (TDI). Il range di potenza va da 110 kW (150 Cv)1 a 200 kW (272 Cv)1. I due turbo benzina puri e il motore turbodiesel più potenti sono abbinati alla trazione integrale 4MOTION, mentre tutte le altre versioni sono a trazione anteriore. In tutta la gamma l’innesto marce è affidato al cambio a doppia frizione automatico (DSG).

Ancora non si sa quando inizieranno le prevendite, messe a calendario nel momento in cui si sapranno anche tutti i prezzi.