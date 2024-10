3 minuti per la lettura

Non mettiamoci strane idee in testa. Anche a volersela (e potersela) comprare, non basterà avere in garage un gioiello come l’Aston Martin DB12 Goldfinger Edition per diventare uno 007, e né tanto meno la controfigura del compianto Sean Connery. Ci rimarrebbe solo la soddisfazione di essere uno dei 60 fortunatissimi (in tutti i sensi) proprietari di un giocattolo unico e meraviglioso che la casa di Gaydon ha realizzato in serie limitata per celebrare il celebre film del 1964.

NIENTE MITRAGLIATRICI …

Cos’ha di tanto speciale questo bolide? Intanto il fatto che a realizzarla ci ha pensato il servizio di personalizzazione su misura del marchio extra-lusso, Q by Aston Martin, prendendo spunto dalla indimenticabile DB5 su cui sedeva James Bond. Certo, benché dotata del V8 Twin-Turbo da 4,0 litri da 680 Cv, la vettura non ha le mitragliatrici che sbucano dai fanali posteriori, né il pulsante per espellere dal tettuccio il guidatore (ma poi: dove andava a finire James Bond una volta spiccato il volo …?). In compenso la casa madre l’ha dotata di una sorprendente vernice Silver Birch, sinonimo della DB5 in Goldfinger, con cerchi multi-razza da 21″ color argento e finiture diamantate completati da pinze freno nere, con fasce laterali dorate su misura e con un esclusivo logo Aston Martin in argento con smalto nero. Il tutto coronato dallo stemma Q cromato sul parafango.



ASTON MARTIN DB12 GOLDFINGER EDITION: COMANDI PLACCATI IN ORO DA 18K

La musica continua all’interno, con i sedili in pelle Sports Plus rifiniti nel classico stile scanalato DB5 e, soprattutto, con un intricato motivo di perforazione a scacchi Principe di Galles, in omaggio al classico abito di James Bond. Questo motivo si estende sia agli inserti delle portiere che al rivestimento del padiglione, oltre a essere inciso sul battitacco su cui è impresso anche il logo del 60° anniversario di Goldfinger. Ma non è tutto. I designer del centro di personalizzazione Q hanno realizzato la leva del cambio automatico, il selettore rotante della modalità di guida e i comandi a rullo per il volume dell’impianto stereo e del climatizzatore placcati in oro da18k.

UN REGALO PER OGNI ACQUIRENTE …

Aston Martin venderà ogni esemplare con una serie di regali esclusivi, fra cui una copertura personalizzata per l’auto e una lussuosa scatola per le chiavi, una rivista Aston Martin in edizione limitata dorata in scala 1/60. I proprietari potranno infine gustare bottiglia una magnum di Champagne Bollinger annata 2007, numerata individualmente, con quattro esclusivi bicchieri Bollinger 007, elegantemente presentati in una custodia da cabina Globe-Trotter Air realizzata su misura.

L’unica cosa che non sappiamo è il prezzo. Ma immaginarlo cosa poca fatica, visto che una “normale” Aston Martin D12 ha un listino che parte da 245.673 euro.