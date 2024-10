2 minuti per la lettura

Alfa Romeo ha scelto la passerella del Salone di Parigi per il debutto mondiale della Junior Speciale Ibrida da 136 Cv e per la Tonale MY25. Partiamo dalla prima.

La Junior Speciale Ibrida propone un’architettura 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) con motopropulsore 3 cilindri da 1,2 litri a ciclo Miller con turbo a geometria variabile e catena di distribuzione. La componente elettrica è composta da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio a doppia frizione e 6 rapporti.

ALFA JUNIOR SPECIALE IBRIDA: FUORI E DENTRO

Sulla Junior Speciale Ibrida esposta a Parigi spiccano la nuova reinterpretazione dello scudetto “Legend”, l’aggressivo doppio terminale di scarico, le finiture sportive opache con inserti nel nuovo e già iconico rosso Brera e i cerchi in lega “Fori” da 18”. L’abitacolo è impreziosito da tratti sportivi e contenuti esclusivi come il volante in pelle e i sedili sportivi firmati Sabelt. Il, tutto con una cura nei dettagli come la distintiva illuminazione interna a 8 colori che caratterizza le bocchette aria, il tunnel centrale e l’iconico Cannocchiale. Fra le dotazioni di sicurezza offerte di serie c’è la guida autonoma di livello 2, il navigatore connesso, la telecamera posteriore a 180°, il portellone elettrico hands free ed il sistema keyless con tecnologia proximity access.

ALFA ROMEO TONALE MY25

La seconda anteprima mondiale è invece la Tonale MY25. Le principali novità si trovano nell’abitacolo, dove spicca un nuovo tunnel centrale e un innovativo selettore rotativo che sostituisce la classica leva del cambio. Anche il display del quadro strumenti è stato ulteriormente ottimizzato, migliorando la visibilità e la leggibilità delle informazioni di bordo come l’orologio e gli indicatori di livello carburante e batteria. Due i livelli di allestimenti (Sprint e Veloce) e motorizzazioni che vanno dal 1.6 Turbo Diesel 130 Cv, ibrida 1.5 160 Cv e il Plug-In Hybrid Q4 da 280 Cv