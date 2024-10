2 minuti per la lettura

Si chiama Estafette come il mitico furgone degli anni ’60, ma per il momento è solo un concept. Un prototipo che Renault vorrebbe far resuscitare di qui a breve come nuovo veicolo commerciale del marchio.

CONCEPT ESTAFETTE: DESTINATO AL TRASPORTO MERCI

“Promosso dalle piattaforme di vendita online, il trasporto merci ha registrato una crescita esponenziale, in un momento in cui i centri urbani pongono sempre più restrizioni all’accesso”, spiegano alla Renault. “In questa nuova equazione, è chiaro che i furgoni tradizionali per il trasporto merci saranno sempre meno adatti alle esigenze di autisti, operatori professionali e commercianti”.

SVILUPPATO DA FLEXIS

Renault ha progettato il Concept Estafette per la città grazie alla nuova piattaforma per i veicoli commerciali elettrici FlexEVan sviluppata da Flexis (di cui è partner lo stesso Gruppo Renault). Le sue specifiche sono state stabilite in base ai suggerimenti degli operatori professionali, con due orientamenti principali: garantire la sicurezza degli addetti alle consegne e del carico, e risparmiare tempo.

“Siamo lieti di contribuire a dar vita alla visione del Gruppo Renault e dei suoi partner, il Gruppo Volvo e CMA CGM Group, con un ambizioso obiettivo comune: rivoluzionare la logistica urbana rendendola sostenibile, sicura, integrata nella città e al servizio di tutti, dagli autisti agli abitanti”, ha dichiarato Philippe Divry, CEO di Flexis SAS. “Il concept Estafette Concept è la prima illustrazione di come saranno i veicoli commerciali elettrici del futuro: assolutamente progettati per la città, compatti, connessi, al servizio di consegne al 100% sostenibili”.

Estafette Concept condivide con il suo predecessore del 1959 molto più della simpatia dei fari rotondi. La sua antenata aveva inaugurato per tutti i modelli della Marca Renaultun’architettura completamente spostata all’anteriore – motore e trasmissione – per liberare volume di carico. La nuova Estafette 4.0 introduce la nuova piattaforma elettrica FlexEVan, anch’essa portatrice di spazio a bordo . Entrambi i veicoli sono inoltre dotati di due porte scorrevoli di ineguagliabile praticità e sicurezza.. Resta solo da vedere, a questo punto, quando entrerà in produzione.