Doppio premio per Citroen. Da una parte la nuova Citroen ë-C3 è stata eletta “Voiture Verte” dell’Anno 2024 dalla giuria della redazione del magazine francese Auto-Moto. Il premio, consegnato durante il prestigioso “Grand Prix Auto-Moto”, riconosce alla nuova ë-C3 il suo approccio innovativo alla mobilità elettrica, che unisce accessibilità, comfort e un design audace. La ë-C3 offre un’autonomia di oltre 440 km nel ciclo urbano e una ricarica rapida da 100 kW in soli 26 minuti, e un listino da 23.900 euro.

PREMIATO ANCHE IL DESIGNER

Il secondo riconoscimento è invece per Pierre Leclercq, Head of Design Citroën, che ha ricevuto il Premio d’Argento come “Personalità dell’Anno 2024”. Anch’esso conferito dalla giuria di Auto-Moto, questo premio riconosce il suo lavoro straordinario sulla Citroën C3, che ha saputo combinare intelligenza progettuale, attrattività e accessibilità.

“Sono onorato di ricevere questo premio, che riconosce il lavoro svolto sulla nuova C3”, ha dichiarato Leclerq. “Il nostro obiettivo era creare un’auto innovativa e accessibile, che incarnasse l’audacia e il DNA di Citroën, rispondendo al contempo alle aspettative di tutti”.

LA NUOVA CITROEN ë-C3

LA nuova ë-C3, utilizza un pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh per garantire un’autonomia di guida fino a 320 km nel ciclo WLTP. La capacità di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW consente di passare dal 20 all’80% della capacità in 26 minuti.

La ricarica standard a corrente alternata, dal 20% all’80%, richiede circa 4 ore utilizzando una potenza di 7kW, o 2 ore e mezza se è disponibile una potenza di 11kW. L’accesso alle strutture di ricarica a corrente alternata sia domestiche che pubbliche è facile grazie al cavo Mode 3 fornito in dotazione, ideale per la ricarica regolare a casa tramite una Wallbox e per le stazioni di ricarica pubbliche. Il cavo consente una ricarica da una Wallbox monofase da 7,4 kW o trifase da 11 kW. Il caricatore di bordo da 11 kW (trifase) è disponibile su entrambe le versioni al prezzo di 400 euro. Con il suo motore da 83 kW (113 CV) e il cambio completamente automatico che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e una velocità massima di 135 km/h, Nuova ë-C3 offre potenza e prestazioni per affrontare la guida quotidiana e il traffico cittadino. Lunga 4,01 metri di lunghezza e larga 1,76, ha un listino che parte da 23.900 euro.