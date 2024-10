2 minuti per la lettura

Ventisei Bmw XM di cui 5 Bmw Individual oltre a un jet privato. Ecco in cifre la flotta che la casa di Monaco ha consegnato alla AC Milan, in base a una partnership siglata nel 2021 che ha reso la filiale italiana di Bmw Premium Partner e Automotive Partner della società sportiva rossonera.



BMW E MILAN: UN VIDEO PER LA CONSEGNA

La consegna delle vetture rappresenta ormai un appuntamento unico nel calendario delle attività delle due società. Lo scorso anno Bme e Milan scelsero la cornice dell’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con l’iconico cavallo di Leonardo Da Vinci. Quest’anno Bmw Italia e AC Milan hanno realizzato una scenografia molto impattante per il set fotografico e per un video che verrà lanciato sui canali social delle due aziende il prossimo 28 ottobre.

LA PAROLA A BMW

“Abbiamo scelto un luogo insolito – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, AD di BMW Italia – perché ci piaceva sottolineare la potenza, il dinamismo e la passione che la Bmw XM esprime. Per altro la storia stessa dell’azienda è legata fin dalle sue origini al mondo dell’aeronautica con la costruzione di motori aerei. Ancora oggi guardiamo a questo comparto con grande attenzione. Tecnologie come l’head up display, ad esempio, che rendono l’esperienza a bordo delle nostre vetture sempre più tecnologica e sicura”.

LA PAROLA AL MILAN

“AC Milan e BMW – ha aggiunto Paolo Scaroni, Presidente di AC Milan – operano da sempre nel campo delle emozioni, coinvolgendo i propri tifosi e i propri clienti con passione. E ciò che la nostra partnership strategica è riuscita ad esprimere in questi anni ne è una bella dimostrazione”.

BMW Italia e AC Milan sono anche accumunati da una visione comune in termini di corporate citizenship come testimoniato dal progetto “BMW in Tour”. Si tratta di un progetto realizzato insieme all’ associazione Insuperabili, ad ACIB (Associazione Concessionari Italiani BMW) e 11 concessionari della rete di BMW Italia che ha promosso il tema dell’inclusione sociale attraverso il gioco del calcio.