Quale miglior modo di festeggiare un compleanno se non confezionare una bella edizione speciale da dare in pasto ai clienti più affezionati? Ecco allora bella e pronta la Hyundai Tucson 20° Anniversario, vettura con cui la casa madre spegne le candeline di una delle sue figlie predilette.

STORIA DI UN SUCCESSO

Del resto ci voleva una festicciola per una bestseller che dal 2004 è stata venduta in più di due milioni di unità solo in Europa. L’anno scorso Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) ha prodotto 244.495 Tucson, esportate poi in 70 Paesi del mondo. Nello stesso anno, in Europa Hyundai ha immatricolato 158.056 unità del modello, con un notevole aumento delle vendite rispetto all’anno precedente.. A gennaio 2024, la produzione della quarta generazione di Tucson aveva superato le 727.344 unità, contribuendo in modo significativo all’impronta globale di Hyundai. Il 17 giugno dello stesso anno, HMMC ha festeggiato il due-milionesimo modello Tucson uscito dalla catena di montaggio di Nošovice.

HYUNDAI TUCSON 20° ANNIVERSARIO: COSA CAMBIA?

La Tucson 20° Anniversario è caratterizzata dall’esclusiva colorazione Pine Green Matte (opaca) e presenta una nuova combinazione di materiali e colori per gli interni, realizzati in pelle nera e tessuto scamosciato con cuciture a contrasto Pine Green.

Gli esterni sono inoltre caratterizzati da cerchi in lega da 19 pollici con una speciale finitura Satin Dark Grey, oltre a specchietti retrovisori e modanature dei finestrini in colore nero. Altri elementi distintivi sono i poggiatesta anteriori e il battitacco delle portiere anteriori personalizzati con il logo dell’edizione, applicato anche sul portellone posteriore tramite un badge dedicato.

L’edizione speciale – prodotta come le altre Tucson vendute in Italia nello stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech in Repubblica Ceca – si configura come pacchetto opzionale sull’allestimento Exellence ed è disponibile con tutti i powertrain offerti sul modello: benzina mild-hybrid, diesel mild-hybrid, full-hybrid (2 o 4WD) e plug-in hybrid (2 o 4WD).

QUANTO COSTA

Grazie al finanziamento “Hyundai Plus”, la Nuova Tucson Exellence 20° Anniversario con powertrain 1.6 full-hybrid 215Cv 2WD è offerta da 249 eur al mese per 36 mesi a fronte di un anticipo pari a 7.440 euro, con 30.000 chilometri inclusi, in caso di permuta o rottamazione.