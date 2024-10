5 minuti per la lettura

Non sapete cosa fare nel fine settimana e magari vi va di fare una scampagnata fino a Bologna? Perché no, tanto più che fino a domenica sera va in scena la 41° edizione di AUTO e MOTO d’EPOCA, lo storico salone internazionale dedicato al mondo del Classic, luogo di incontro per tutti gli appassionati del settore. Una corazzata di 235.000 mq, 14 padiglioni, 4 percorsi tematici dove verranno mostrate la storia, il presente e il futuro dell’automotive. Molti i marchi presenti: Alpine, Mercedes, Toyota, Volkswagen e i grandi brand della Motor Valley. E ancora l’ASI Village e l’ACI Experience. Oltre 7000 le auto e moto del più grande mercato del classic d’Europa.

LA MOSTRA “125 VOLTE FIAT”

Si parte con l’anteprima della grande mostra autunnale del Mauto “125 volte FIAT”, dedicata alle celebrazioni per i 125 anni della casa automobilistica torinese. A Bologna ci sarà una selezione di vetture della Fabbrica Italiana Automobili Torino (Fiat) – nata nel 1899 – che è anche la storia della modernità in Italia, un racconto di innovazioni meccaniche e sociali che hanno profondamente influenzato il nostro Paese. Nell’anteprima bolognese di Auto e Moto d’Epoca, il Mauto porterà una selezione di vetture diversa rispetto a quella che potrà essere ammirata a Torino, per raccontare le origini, le corse, il design e le auto popolari che hanno accompagnato l’Italia sulla via della motorizzazione: tra queste, la Fiat 3 1⁄2 HP del 1899, la FIAT 12/16hp del 1902 appartenuta alla famiglia Florio, l’avveniristica FIAT Turbina del 1954 e le utilitarie che continuano a brillare nella storia del Marchio. Insieme alle vetture, memorabilia, cimeli e documenti.

AUTO e MOTO d’EPOCA: SPAZIO AI DEALER

Il Percorso AUTO vede riuniti i migliori dealer e commercianti italiani e internazionali: oltre 7000 auto, 6 padiglioni, 4 aree esterne e 125.000 mq espositivi per il più grande mercato d’Europa. In vendita l’intera gamma dell’auto storica: come il prototipo della Lancia Aurelia B20 realizzato da Ghia appartenuto al Conte Aymo Maggi, fondatore della 1000 Miglia, a quelli di grande valore simbolico come l’ultima 500 prodotta, passando per quasi tutti i modelli, marchi ed epoche.

IL PERCORSO MOTO

Si continua con il Percorso MOTO: oltre 15.000 mq per un vero e proprio salone dedicato a tutti gli appassionati delle moto storiche e ai nuovi modelli. Tra le anteprime, una vera rarità portata dall’austriaco TOP Mountain Motorcycle Museum: la Ducati 500 GP guidata da Phil Read nel 1971, la moto che ha definito l’architettura ‘classica’ del bicilindrico Ducati ancora in uso oggi. Attesa un’esposizione di moto inglesi raramente viste in Italia, tra cui le esclusive Hesketh di Lord Hesketh, le leggendarie Vincent Motorcycles e le storiche Brough Superior.

Il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna offrirà una panoramica affascinante della storia della motocicletta nella città emiliana mentre dall’Inghilterra arriva la leggendaria Honda a 6 cilindri GP. La Collezione Malanca arricchirà ulteriormente l’esperienza con modelli da strada e competizione come il Testa Rossa, il Tigre e il Mark 125, insieme a moto da corsa che hanno partecipato a campionati internazionali, inclusi prototipi come l’OB One Racing 3 serie.

AUTO e MOTO d’EPOCA: IL MONDO DELLE CLASSICHE

IL Registro Internazionale Touring Superleggera renderà omaggio alla leggendaria O.S.C.A. con l’esposizione di modelli rari come l’OSCA 1600 e OSCA Spider 1050 del 1964, già presentato al Salone di Torino di quell’anno. La FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) debutterà con uno stand, mentre il Lancia Fulvia Club esporrà una Fulvia 2C con un passato agonistico,

I MARCHI DELLA MOTOR VALLEY

Presenti i grandi marchi e le istituzioni della Motor Valley, un distretto unico al mondo per concentrazione di brand e vocazione motoristica che vanta ben 188 team sportivi, 13 musei specializzati, 18 collezioni private, 4 autodromi e 11 piste da karting. Un’offerta eccezionale per gli appassionati delle quattro e delle due ruote. Confermata la presenza, fra gli altri, di Lamborghini, Dallara, Ducati, Pagani. Presenti anche il Museo Ferrari e il Museo Ferruccio Lamborghini.

IL PERCORSO RICAMBI

Il mercato dei ricambi è, da sempre, uno dei cuori pulsanti di Auto e Moto d’Epoca. Ogni anno, arrivano da tutta Europa espositori selezionati di ricambi auto e moto per modelli e marchi sia italiani che stranieri, con pezzi originali e anche molto rari. La selezione dell’offerta è attenta e garantisce agli appassionati che acquistano serietà e competenza. Con oltre 600 ricambisti e una selezione di altissimo livello, il Salone si conferma l’appuntamento più importante in Europa per i ricambi auto, moto e automobilia, con una crescente offerta dedicata al modellismo.

Nel 2024, il percorso è stato rinnovato per migliorare l’esperienza di visita: tutti i ricambi auto e automobilia sono riuniti nel padiglione 30, quelli delle moto nel 29, mentre il padiglione 28 è interamente dedicato al modellismo.

Per tutti i visitatori Trenitalia ha riservato un’importante promozione per raggiungere Bologna e risparmiare fino all’ 80% del biglietto del treno nelle giornate del Salone: promozione_trenitalia_2024