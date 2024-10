2 minuti per la lettura

Finalmente il giorno è arrivato. Dopo mille annunci e attese febbrili da parte dei fans del marchio del Biscione, la nuova Alfa Romeo Junior Ibrida da 136 Cv è nelle concessionarie. Volete vederla dal vivo, o provarla su strada? Basta prenotarsi da uno dei rivenditori sparsi in tutta Italia.

SPECIFICHE TECNICHE

La nuova Junior Ibrida propone un’architettura 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 Cv. La componente elettrica è composta da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un motore elettrico da 21 kW integrato nel nuovo cambio a doppia frizione e 6 rapporti. Questo cambio opera insieme all’inverter e la centralina della trasmissione per garantire la massima efficienza. L’esperienza di guida è quindi fluida e consente di andare in modalità elettrica per oltre il 50% in città. Garantisce la guida in elettrico non solo a basse velocità. ma anche su percorsi extraurbani, in condizioni di basso carico fino a 150 km/h.



ALLESTIMENTI E OPTIONAL

Due gli allestimenti: Base e Speciale. La prima (29.900 euro) monta di serie cerchi da 17″, luci full LED, sistema keyless, climatizzatore automatico, palette del cambio al volante, freno di stazionamento elettronico, selettore modalità di guida, climatizzatore automatico, Intelligent Adaptive Cruise Control, strumentazione digitale e monitor centrale touch da 10,25″ ciascuno.

L’allestimento Speciale (31.900 euro) aggiunge cerchi in lega da 18″, mantenitore attivo della corsia, telecamera posteriore, riconoscimento della segnaletica stradale, portellone ad azionamento elettrico ed estetica dedicata per esterni e interni.



ALFA ROMEO JUNIOR IBRIDA: PREZZI

Allestimento Base 1.2 MHEV 136 Cv: 29.900 euro

Allestimento Speciale: 1.2 MHEV 136 Cv: 31.900 euro