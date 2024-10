2 minuti per la lettura

Sorpresa: gli automobilisti del Vecchio Continente preferiscono le city car by Fiat. Per capire perché basta dare un’occhiata alla top ten dei primi nove mesi del 2024 , e accorgersi dei numeri collezionati dalla Panda e dalla 500e nel mercato europeo.

PANDA

La Panda ha superato le 100.000 unità vendute quest’anno, un traguardo importante. A settembre ha raggiunto il 24% di quota di mercato, con un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2023, e il 26% su base annua. In Italia, la crescita è arrivata addirittura al 60% su base mensile e al 56% su base annua, consolidando così la sua posizione di leader nel mercato.

FIAT 500e

La Fiat 500e ha confermato essere la city car elettrica più venduta nel suo segmento in Europa, con un market share del 63% a settembre e del 45% su base annua. La vettura è anche in testa alle vendite in Italia con una quota del 29%. In Francia con il 49%, in Germania con il 48% e nel Regno Unito, dove ha la quota di mercato più alta, con un incredibile 80% sempre tra le EV city car.



CITY CAR BY FIAT: LA TOPOLINO

Buoni risultati anche per la Topolino. A partire dalla prima consegna a luglio ha dominato il mercato dei quadricicli elettrici in Italia raggiungendo una quota del 47%. Allargando all’intero mercato dei quadricicli, la quota è del 28 per cento.

La Topolino ha un’autonomia di 75 km, una ricarica facile – semplice da collegare a casa – e una velocità massima di 45 km/h, che si adatta perfettamente alla nuova tendenza dei limiti di velocità di 30 km/h nelle città. Un solo colore, un solo allestimento interno ma varie opzioni di personalizzazione. Gli optionals includono il portapacchi posteriore, la Dolcevita Box – una funzionale fascia in tessuto per riporre gli oggetti personali- specchi vintage con effetto cromato. Il prezzo di Listino (IPT e contributo PFU esclusi) è di 9.890 euro.