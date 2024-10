1 minuto per la lettura

Leasys amplia la propria offerta di noleggio a lungo termine con la formula Leasys Miles per i nuovi modelli del brand Leapmotor,, brand da poco entrato a far parte del mondo Stellantis e quarta startup al mondo produttrice di veicoli elettrici intelligenti (NEV) per numero di vendite.

L’introduzione dei modelli Leapmotor consentirà a Leasys – joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility specializzata in soluzioni di mobilità dal noleggio a medio e lungo termine – di proporre soluzioni di mobilità ancora più sostenibili e tecnologicamente avanzate, in linea con la sua visione di un futuro a zero emissioni.

A NOLEGGIO C10 e T03

I modelli Leapmotor, disponibili con le formule di noleggio Leasys, sono la C10 e T03.

La prima è adatta per chi necessita di un’auto familiare senza rinunciare ad alte prestazioni, ma che vuole allo stesso tempo passare alla mobilità elettrica.

Il modello T03 rappresenta, invece, la scelta ideale per chi necessita di una vettura compatta, ma allo stesso tempo confortevole e che si adatti alla realtà urbana. Con un’autonomia di 265 km nel ciclo combinato WLTP, è dotata di tecnologie di ultima generazione.

LA FORMULA LEASYS MILES

Con Leasys è possibile guidare le nuove C10 e T03 con la formula Leasys Miles, il noleggio pay-per-use che prevede un canone con tutti i servizi inclusi e consente di pagare solo i chilometri percorsi, o con Noleggio Chiaro, la formula pensata per privati, liberi professionisti e medie imprese che consente di noleggiare conoscendo sin da subito il prezzo d’acquisto dell’auto a fine noleggio. Tutte le offerte includono nel canone servizi dedicati all’elettrico e offrono servizi di assistenza al cliente per l’intera durata del noleggio.