3 minuti per la lettura

Si scaldano i motori per Milano AutoClassica 2024, Salone dell’Auto Classica e Sportiva in programma da venerdì 15 a domenica 17 novembre prossimi. Un appuntamento dedicato a tutti gli amanti delle leggende automobilistiche esposte lungo un percorso emozionale attraverso i Padiglioni di Fiera Milano-Rho. Moltissime le proposte ed iniziative indirizzate ai visitatori con una costante attenzione all’utenza più giovane, sempre più presente alla manifestazione.

I MODELLI IN MOSTRA

Tra le tante meraviglie si potranno ammirare i modelli più rappresentativi di Aston Martin, Bentley con due anteprime assolute per il pubblico della manifestazione, la nuova Continental GT e la nuova Flying Spur Mulliner. E poi: Caterham, MOKE e Morgan, rappresentati da Romeo Ferraris, il dipartimento Heritage di Stellantis, il grande ritorno di Alfa Romeo, Ferrari Classiche. Ed ancora: Kimera Automobili, Lotus-PB Racing, McLaren, MG e Musei Ferrari. Presenti, inoltre, BMW Club Italia, Ferrari Club Italia, Lamborghini Club Italia, Porsche Club Italia e 777 Club.

LE FEDERAZIONI A MILANO AUTOCLASSICA 2024

Altrettanto articolata la presenza delle Federazioni di riferimento. L’ Area incontri di ACI Storico, nel Padiglione 12, propone talk show sul mondo del collezionismo ed interessanti confronti tecnici ed aggiornamenti su temi di grande attualità. Allo stand, le tre riviste l’Automobile, l’Automobile Classica e Youngclassic, dirette da David Giudici, di Aci Editore, accanto ad Aci radio, diretta da Pierluigi Bonora, che torna con la sua postazione e i servizi e interviste in diretta, ogni giorno di manifestazione.

ASI (Automotoclub Storico Italiano) torna a Milano AutoClassica con l’allestimento di un grande ASI Village nel Padiglione 16 condiviso con decine di Club Federati e contraddistinto dall’esposizione di auto e moto che rappresentano il meglio della produzione di tutte le epoche, in termini tecnologici, stilistici e socio-culturali.

MILANO AUTOCLASSICA 2024: CELEBRAZIONI ED EVENTI

L’area celebrazioni della Club House di Milano AutoClassica renderà omaggio ai 70 anni della Mercedes-Benz 300 SL W198 “Ali di Gabbiano”, una delle più affascinanti gran turismo di tutti i tempi. Dopo lo stop del periodo bellico, all’inizio degli anni ’50 Mercedes Benz tornò alle competizioni sportive. Lo fece con la sua eccezionale auto da corsa che nel 1952 si piazzò seconda alla Mille Miglia, vinse la 24 ore di Le Mans e la Carrera Panamericana riaffermando il ruolo della Casa di Stoccarda sulla scena sportiva internazionale. Nello stesso anno la Casa della stella a tre punte creò una versione stradale della 300 SL più confortevole. Il 6 febbraio 1954 la Mercedes 300 SL Coupé (W 198) fece il suo debutto al Salone dell’auto di New York. Basata sulla versione da corsa e dotata delle famose portiere ad ali di gabbiano, la sportiva tedesca fece breccia nel cuore degli appassionati sia per il suo stile grintoso che per le soluzioni innovative unite a prestazioni eccezionali per l’epoca. Ne vennero costruiti solo 1.400 esemplari. La suggestiva esposizione si declinerà su più modelli ad “Ali di Gabbiano” e anche in versione Roadster.

40 ANNI DI FERRARI TESTAROSSA

Quest’anno ricorrono anche i 40 anni della Ferrari Testarossa, la gran turismo dotata di V12 centrale, auto iconica impressa nella memoria collettiva di più generazioni. Nata negli anni ’80 quale evoluzione della 512 B di cui rielaborò i connotati proponendosi come unica GTa motore centrale di Maranello dell’epoca, dalle linee accattivanti e dalle prestazioni elevatissime, senza rinunciare al comfort di bordo. Un successo commerciale oltre che mediatico, con oltre 10.000 esemplari venduti nel corso di 12 anni.

A Milano AutoClassica 2024, le celebrazioni culmineranno in un raduno previsto per sabato 16 novembre prossimo venturo.

RICAMBI, AUTOMOBILIA E MODELLISMO NEL PADIGLIONE 20

Un’ampia mostra mercato a disposizione di collezionisti e curiosi che desiderano avvicinarsi al mondo dorato delle auto storiche. Luogo ideale per immergersi in un’offerta variegata di pezzi unici da acquistare tra un’ampia scelta di ricambi e accessori d’epoca. Pezzi di ricambio originali, modellini di auto, manualistica, pubblicazioni ed editoria specializzata a tema.

MILANO AUTOCLASSICA 2024: BIGLIETTI

Milano AutoClassica sarà aperta Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 novembre dalle 09.30 alle 19.00. I biglietti si possono acquistare direttamente sul sito della manifestazione: www.milanoautoclassica.com