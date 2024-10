2 minuti per la lettura

Una Honda Civic e:HEV colorata con la la vernice più argentata del mondo? L’idea è venuta agli ingegneri della casa nipponica per celebrare i 25 anni dal lancio del primo modello ibrido in Europa avvenuto nel settembre 1999 con la Insight. Nozze d’argento, per intenderci …

LA HONDA CIVIC E:HEV ARGENTATA

Il colore utilizzato fa parte di un lotto speciale di vernice argentata realizzata dal famoso artista e maestro del colore Stuart Semple. Già inventore del Pinkest Pink, del Goldest Gold e del Blackest Black, per questo modello celebrativo, Semple e il suo studio Culture Hustle hanno fornito a Honda la vernice più argentata del mondo, la Silveriest Silver.

SCAGLIE DI VERO ARGENTO

Appassionato da sempre di colori, Stuart crea la vernice utilizzando solamente materiali pregiati, miscelando in una sospensione acrilica scaglie di vero argento (64%) e pigmenti. La vernice può così essere applicata facilmente su ogni tipo di superficie. E questo per donargli l’aspetto di un metallo solido come l’oro o l’argento, dando la possibilità agli artisti di creare opere che siano vere e proprie rappresentazioni di questi colori.

Silver Civic

HONDA CIVIC E:HEV ARGENTATA: TRE GIORNI DI LAVORO

Una volta miscelata, la vernice è stata inviata a Bournemouth, nel Regno Unito, pronta per essere applicata alla Civic dai maestri della customizzazione di The Syrup Room. Per tre giorni, il Team di esperti verniciatori ha pulito e preparato la carrozzeria dell’auto operando in condizioni accuratamente controllate, prima di procedere con l’applicazione di diversi strati di vernice protettiva e rimovibile. Infine, utilizzando uno strumento di verniciatura a spruzzo ad alta precisione, sono stati posati gli strati finali di “vernice più argentata” per dare alla luce l’esclusiva Civic celebrativa.

“La competenza di Honda nel campo dell’ibrido non ha rivali nel settore”, spiega Nik Pearson di Honda Motor Europe. “Nel 1999 abbiamo iniziato a costruire l’auto più efficiente del mondo in termini di consumi, la rivoluzionaria Insight, che è stata la prima auto ibrida benzina-elettrica in Europa. Oggi l’offerta comprende una gamma di modelli completamente elettrificati, la maggior parte dei quali è dotata dell’innovativa propulsione e:HEV. Per questo motivo, non potevamo che celebrare i 25 anni di tecnologia ibrida Honda con un regalo d’eccezione, perfetto per festeggiare le nozze d’argento: la Civic “più argentata” di sempre. Non è fantastica?”