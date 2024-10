3 minuti per la lettura

Dannate automobili. Più le odiamo: perché fanno traffico, inquinano, non sappiamo dove parcheggiarle (qualcuno ha un motivo in più da addurre?), e più le amiamo: perché alcune di esse son belle da perderci la testa, perché ogni giorno ci portano da una parte all’altra del mondo e perché una volta chiuso sportello e finestrini è un po’ come sentirsi fra le mura di casa: quello che succede fuori quasi non ci riguarda. E poi le automobili rappresentano da sempre lo specchio dei tempi.

Se dovessimo fare un gioco nel quale far corrispondere una o più auto per ogni decennio passato, le risposte sarebbero quasi immediate: Anni ’50? La Fiat Topolino. Anni ’60, il Duetto Alfa Romeo e il mitico Cinquino. Anni ’70, la prima Golf. Anni ’80 e ’90, rispettivamente la Fiat Panda e la smart. E via dicendo. Chi ha qualche capello bianco non può aver dimenticato un’auto come la Citroen DS, quella per capirci dell’ispettore Ginko, dotata di un sistema di sospensioni che la faceva alzare come un’astronave in decollo non appena giravi la chiave d’accensione. O la R4 e la Diane 2CV, su cui milioni di ragazzi e studenti hanno imparato a guidare.

La verità è che il mondo dell’auto è sempre stato un cassetto pieno di meraviglie, ed è esattamente ciò che vogliamo riproporre attraverso la nuova “Rubrica Motori” del Quotidiano del Sud: uno spazio in cui i nostri lettori possano trovare, tanto per cominciare, tutte le novità di prodotto grazie a un aggiornamento che daremo quotidianamente. Già solo questo offrirà il polso della situazione, perché oltre alle novità offerte continuamente dai marchi tradizionali – da quelli Stellantis come Fiat, Alfa, Lancia, Peugeot, Opel, Citroen fino ai colossi tedeschi come Volkswagen, Bmw o Mercedes – si sta avvicinando lo tsunami di brand asiatici, in particolar modo cinesi. Anzi, marchi come Byd, Nio, Omoda sono già una realtà concreta, con proposte all’avanguardia sotto tutti i punti di vista.

Accanto agli ultimi ritrovati della tecnologia su quattro ruote, sarà nostra cura monitorare il mercato, proponendo mese per mese i numeri sulle immatricolazioni, stilando le top ten delle macchine più vendute negli ultimi 30 giorni, oltre a un’analisi dell’andamento delle vendite divisa per alimentazioni – benzina, diesel ecc -, per segmento, dalle city car ai Suv, nonché per Regione.

La nuova Rubrica Motori del Quotidiano del Sud darà ovviamente spazio anche al mondo delle due ruote, che a proposito di mercato sta registrando numeri confortanti (da gennaio a settembre gli scooter sono cresciuti del 4,36% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso) e i cui marchi sono sempre ricchi di novità da spedire nelle concessionarie.

E poi i Saloni, quelle magnifiche rassegne di auto e moto che con il Covid avevamo riposto in soffitta. Ora si sono risvegliate e annunciano battaglia, e noi ne daremo conto. Appena una decina di giorni fa è andato in scena il Mondial de l’Auto di Parigi 2024, mentre fra pochi giorni si apriranno i cancelli dell’Eicma di Milano, la manifestazione per eccellenza dove trovare tutte le novità legate al mondo delle due ruote. Il nostro sguardo e la nostra cronaca arriverà fin lì, statene certi.

Ok ve ne siete accorti, quindi tanto vale confessare: stiamo scalpitando. E’ da un po’ di giorni che passeggiamo nervosamente sulla griglia di partenza, e non vediamo l’ora di accendere i motori (è proprio il caso di dire …) per dare il via a questa ennesima e bellissima avventura. Seguiteci, vi divertirete anche voi.

Federico Pesce