2 minuti per la lettura

C’ è qualcuno che vuole dimostrare che l’elettrico è sinonimo di libertà e scoperta? E magari vuole farlo attraverso un’esperienza on the road nel cuore del Cilento? Ecco quello che fa per voi. Si chiama “A Tutta Carica” ed è una nuova iniziativa che Ford ha messo in campo proprio per gli spiriti più avventurosi . Un viaggio al volante di Ford Explorer.

COME PARTECIPARE

Il marchio dell’Ovale Blu è alla ricerca di tre coppie intraprendenti. Aspiranti esploratrici ed esploratori possono partecipare alle selezioni caricando sulla piattaforma dell’iniziativa, entro il 6 novembre, un video di presentazione insieme alla persona del proprio cuore. Nel video, candidate e candidati dovranno raccontare chi sono, perché si sentono intraprendenti Explorer e cosa fa di loro la coppia perfetta per questa avventura.

“A TUTTA CARICA” DIVENTERA’ UNA WEB-SERIES

“A Tutta Carica” è una piccola odissea on the road che diventerà il cuore di una web-series, la cui narrazione è affidata alla sagace ironia di Victoria Cabello e Paride Vitale. Nei panni di moderni “Omeri”, la coppia di amici e viaggiatori guiderà il pubblico in una narrazione dissacrante, con l’inconfondibile ironia a cui ha abituato il proprio pubblico.

FORD EXPLORER

Il nuovo Explorer è già entrato nella storia grazie a Lexie Alford, la prima persona ad aver circumnavigato il globo a bordo di un veicolo elettrico. Attraversando 6 continenti, 27 paesi e percorrendo oltre 30.000 chilometri utilizzando esclusivamente energia elettrica, il nuovo Explorer ha già dato ampia dimostrazione delle proprie capacità. E’ il primo veicolo elettrico Ford sviluppato e prodotto in Europa, offre un’autonomia fina a 602 km con una singola carica ed è disponibile nelle versioni a trazione posteriore (RWD) con singolo motore o a trazione integrale (AWD) con doppio motore. Grazie ai suoi 340 Cv, è in grado du bruciare lo scatto da a 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi.