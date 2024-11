Yamaha T-Max 2025, il mostro è fuori 

5 minuti per la lettura

Novità in arrivo nel 2025 per lo Yamaha T-Max, lo scooterone per eccellenza, quello che tutti i possessori del fratellino minore X-Max vorrebbero portarsi in garage per fare un salto di qualità e di cilindrata.

MOTORE

Partiamo dal suo pezzo forte. Il suo bicilindrico da 560 cc eroga una potenza di 35 kW (48 CV) ed è ideale sia in autostrada che in città (forse in città è un po’ troppo …). Lo speciale layout del sistema di bilanciamento del veicolo e del motore riduce le vibrazioni al minimo e garantisce una guida estremamente fluida. Per il 2025 il motore e lo scarico sono stati perfezionati. L’ultimo TMAX è inoltre omologato EURO5+. Le prestazioni parlano di 160 km/h, con una accelerazione da 0 a a 100 in 7,5 secondi.

YAMAHA T-MAX 2025: TRASMISSIONE AUTOMATICA

La trasmissione automatica del è azionata da una cinghia a V a manutenzione ridotta che garantisce un funzionamento estremamente fluido a tutte le velocità. Per un livello di guida ancora più elevato, il setting della frizione centrifuga è stato rivisto per fornire una migliore accelerazione continua da fermo. Dal canto suo il nuovo design del condotto di aspirazione produce un suono più chiaro e inconfondibile quando l’acceleratore è completamente aperto. Ogni dettaglio di TMAX è progettato per offrire al pilota i più elevati livelli di comfort, controllo e piacere di guida.

FRENI E GOMME

Il nuovo modello è dotato di un nuovo sistema di controllo dei freni, più comunemente conosciuto come ABS Cornering. Sviluppato inizialmente per le moto Supersportive, il sistema Brake Control (BC) lavora con il sistema di frenata antibloccaggio per ridurre le perdite di aderenza quando si guida su superfici a bassa trazione. Attivato da una piattaforma inerziale (IMU), il sistema BC mira a fornire le prestazioni di frenata più idonee al variare della velocità, dell’angolo di inclinazione e delle condizioni della strada. Il TMAX è dotato di freni disco anteriori da 267 mm di diametro e di un freno disco posteriore da 282 mm. I cerchi forgiati in alluminio riducono al minimo la massa non sospesa per una manovrabilità immediata, mentre lo pneumatico anteriore 120/70-15 e l’ampio pneumatico posteriore 160/60-15 forniscono elevati livelli di trazione che conferiscono al TMAX prestazioni eccellenti in città e in autostrada.

Il TMAX è inoltre dotato di D-MODE che consente al pilota di selezionare il carattere di potenza del motore desiderato per adattarsi alla guida del pilota in città o in autostrada, nonchè del controllo della trazione che regola la potenza della ruota posteriore su superfici con poca aderenza.

YAMAHA T-MAX 2025: DESIGN

Il modello 2025 presenta un nuovo muso dinamico con nuovi doppi fari e luci di posizione integrate che conferiscono un aspetto più sportivo. Anche la carenatura anteriore è stata rivista per integrare i doppi fari e presenta un aspetto di nuova generazione leggermente più compatto rispetto al passato. Insieme all’iconico boomerang, allo scarico laterale destro sparato verso l’alto, alla doppia sella e alla carrozzeria sportiva, il nuovo muso e la carenatura anteriore mantengono il carattere essenziale e il puro DNA sportivo.

CRUSCOTTO

Il cruscotto TFT da 7 pollici è aggiornato e offre una scelta di tre layout dello schermo, permettendo al pilota di selezionare l’opzione che si concentra sulle informazioni più significative. La connettività potenziata tramite l’app MyRide consente inoltre ai piloti di riprodurre musica e visualizzare gli SMS, ricevere le chiamate e le e-mail. L’app MyRide dà inoltre accesso a numerose funzioni e servizi, come il registro di guida, la posizione del parcheggio, il consumo di carburante, i percorsi effettuati e molto altro.

E’ possibile inoltre accedere alla mappa completa Garmin Navigation tramite l’app Garmin Motorize, disponibile per il download su un telefono Apple o Android. Oltre alle funzioni di navigazione, questa app consente di visualizzare informazioni su traffico, meteo e punti di interesse, rendendo la pianificazione di ogni viaggio più semplice ed efficiente. Il sistema di navigazione con mappa Garmin è offerto gratuitamente per i modelli TMAX idonei, ma non è disponibile in tutti i paesi.

YAMAHA T-MAX 2025: TELAIO

Il TMAX è stato il primo scooter di grande cilindrata e ad alte prestazioni ad adottare un telaio in stile motociclistico, e questa caratteristica contribuisce in modo significativo alla qualità di guida. Dotato di forcella a steli rovesciati in stile motociclistico e di un lungo forcellone per una maggiore stabilità, e grazie a un motore compatto fissato direttamente nel telaio, è possibile sperimentare la precisa manovrabilità di una moto sportiva senza perdere i vantaggi di uno scooter.

Il telaio in alluminio a doppia trave conferisce alla moto robustezza e agilità e fornisce un’eccellente tenuta su strada e in curva, mentre il suo layout ‘step thrù garantisce la semplicità e la praticità di uno scooter.

E SOTTO LA SELLA?

L’ampio spazio di carico sotto la sella può ospitare un casco integrale o due caschi jet (a seconda delle dimensioni e della forma), mentre l’accensione Smart Key consente di azionare senza chiave l’accensione, l’apertura della sella e del serbatoio del carburante e il cavalletto principale, purchè il pilota abbia con sè la Smart Key.

YAMAHA T-MAX 2025: QUANTO COSTA

I prezzi sono forse l’unica nota dolente di questo due ruote iconico. La versione in arrivo nelle concessionarie a marzo prossimo costerà minimo 13.499 euro (versione base), pewr arrivare a 15.499 per la versione Tech.