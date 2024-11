Ecco le 10 auto più vendute a ottobre

4 minuti per la lettura

La top ten dei modelli più venduti nel mese di ottobre vede molte conferme e qualche new entry. Il podio resta lo stesso del mese di settembre, con due auto del garage Stellantis: la Fiat Panda al primo posto e la Jeep Avengere al terzo. Al secondo resta invece la dacia Sandero, seguita al quarto e al quinto da Toyota Yaris Cross e da Peugeot 208, esattamente come un mese fa. Tre invece le nuove arrivate: la Toyota Yaris, la Volkswagen T-Cross e la Ford Puma. Il tutto mentre la Opel Corsa, che a settembre chiudeva la classifica in decima posizione, guadagna a ottobre un meritato ottavo posto.

1. Fiat Panda: 7.052 unità (7.030 a settembre)

resta salda al primo posto la Fiat Panda, chiudendo il mese di ottobre con 7.052 unità vendute, 22 in più rispetto al mese scorso. Lunga 3,69 metri con un bagagliaio da 225 a 870 litri, la Panda offre motorizzazioni che spaziano dal bifuel benzina/Gpl, mild hybrid con potenze da 69 a 85 Cv. Disponibile anche in versione 4×4, ha un listino che parte da 15.900 euro.

2. Dacia Sandero: 4.948 unità (4131 a settembre)

Anche la Dacia Sandero mantiene la stessa posizione di settembre confermando un meritatissimo secondo posto in virtù di 4.948 pezzi immatricolati, 817 in più rispetto a settembre scorso. La Sandero offre due varianti di carrozzeria, la Streetway e la Stepway, e motorizzazioni benzina e bifuel benzina/Gpl fino a 110 Cv. Il prezzo – suo cavallo di battaglia – parte da 13.250 euro.

3. Jeep Avenger: 4.584 unità (3.959 unità a settembre)

Terzo posto, come a settembre, per la Avenger grazie a per 4.584 unità vendute. Disponibile nelle versioni a benzina con il 1.2 turbo da 100 Cv e 1.2 mild hybrid da 101 Cv, la Jeep Avenger è disponibile anche nell’allestimento full electricda 115 kW (156 Cv). Il listino parte da 24.300 euro, ma per la versione elettrica si sale a 39.400 euro.

4. Toyota Yaris Cross: 3.314 unità (3.241 unità)

Quarto posto per il Suv compatto della casa nipponica, che chiude ottobre con 3.314 unità all’attivo. Disponibile con il sistema full hybrid da 116 Cv o 131 Cv, con trazione anteriore o 4×4, ha un prezzo che parte da 28.650 euro.

5. Peugeot 208: 3.304 unità (3.191 unità a settembre)

Quinto posto per la piccola di casa Peugeot, che conferma la sua posizione chiudendo ottobre con una manciata di pezzo in più rispetto al mese precedente. Ottima vettura grazie alle versioni benzina, e grazie anche a una versione adatta ai neopatentati, e anche mild hybrid, fino a 131 Cv, oltre all’offerta delle varianti elettriche da 100 e 115 kW (136 e 156 Cv), la Peugeot 208 ha un prezzo di listino che parte da 20.470 euro per la versione termica e da 35.080 per l’elettrica.

6. Renault Clio: 3.171 unità (3.187 unità a settembre)

Seso posto per la Clio, che resta fissa in questa top ten grazie a pochi pezzi in più venduti rispetto a settembre.. Oramai alla sua quinta generazione – la prima risale al 1990 – offre una scelta di motorizzazioni fra unità benzina, gasolio e bifuel a benzina/Gpl con potenze fino a 101 Cv. Interessante anche il sistema full hybrid da 143 Cv. Il prezzo parte da da 17.550 euro.

7. Toyota Yaris: 2.755 unità

Fa il suo ingresso nella top ten di ottobre una vecchia gloria di casa Toyota, la cui prima generazione risale addirittura al secolo scorso, e precisamente al 1999. Disponibile con motori a benzina e ibridi, ha visto recente anche l’ingresso in gamma di una versione più potente che monta il nuovo sistema ibrido di quinta generazione in grado di erogare 130 Cv. Per i prezzi si parte da 24.500 euro.

8. Opel Corsa: 2.672 unità (2.518 a settembre)

Sale di posizione la bestseller di casa Opel, passando dal decimo all’ottavo posto e chiudendo il mese di ottobre con 2.672 unità. Merito di un’ampia scelta nei propulsori, con due unità a benzina da 75 e 101 Cv, due mild-hybrid da 101 e 136 Cv e due versioni sul electric da 136 e 156 Cv. I prezzi: si parte da 19.900 euro per le versioni termiche e si sale vertiginosamente a 36.500 per la versione a zero emissioni.

9. Volkswagen T-Cross: 2.583 unità

Entrata in classifica questo mese e ispirata alla sorella maggiore T-Roc, la T-Cross è dotata dell’affidabile 1.0 TSI tre cilindri disponibile con due livelli di potenza, 95 o 115 Cv. Quattro gli allestimenti disponibili: quello d’accesso Life, il mediamente accessoriato Edition Plus e i due top di gamma Style e R-Line. I prezzi vanno da 26.600 a 29.200 euro.

10. Ford Puma: 2.384 unità

La Ford Puma è la terza new entry del mese di ottobre. In attesa di vedere la versione elettrica il cui arrivo è previsto per la fine dell’anno. al momento a listino c’è solo il tricilindrico 1.0 turbo mild hybrid a benzina declinato su tre livelli di potenza: 125 Cv, 155 Cv o 159 Cv. Il prezzo parte da 27.500 euro