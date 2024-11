Lamborghini ancora in pista con Movember

2 minuti per la lettura

Per il quarto anno consecutivo Lamborghini offrirà il proprio aiuto a Movember, l’associazione benefica che contribuisce a sostenere la prevenzione e la cura di patologie maschili spesso trascurate.

MOVEMBER PER LE VIE DI MIAMI

La casa di Sant’Agata Bolognese ha ideato diverse iniziative, coinvolgendo clienti e appassionati, prima fra tutte quella organizzata a Miami, dove oltre 150 Lamborghini, provenienti da sette dealer della costa Est degli Stati Uniti, hanno sfilato per le vie della città partecipando alla “Bull Run”, un iconico raduno Lamborghini che viene organizzato dai vari dealer nei cinque continenti. Con gli inconfondibili baffi adesivi sui cofani, le auto hanno attraversato alcuni dei luoghi più suggestivi della città, diffondendo il messaggio di Movember e concludendo il percorso sulla celebre Miami Beach.

LE ALTRE INIZIATIVE

Anche il Museo Automobili Lamborghini parteciperà all’iniziativa ospitando un’installazione interattiva. Seguendo un “sentiero” di baffi dall’ingresso del museo, i visitatori raggiungeranno un’area dedicata dove saranno presenti una Lamborghini con i baffi e un contenitore pieno di noci. Effettuando una donazione volontaria a Movember, sarà possibile partecipare al gioco e cercare di indovinare il numero esatto di noci nel contenitore. Il visitatore che indovinerà o si avvicinerà il più possibile al numero corretto, vincerà uno zainetto firmato Automobili Lamborghini.

Non mancherà la componente innovativa, aspetto che contraddistingue il marchio in ogni sua attività. Fino al 14 novembre, i giocatori di Asphalt Legends Unite, il noto videogioco di corse automobilistiche sviluppato da Gameloft, potranno acquistare una speciale livrea dotata di baffi per i modelli Revuelto e Huracán STO direttamente nello store del gioco, realizzata appositamente per l’iniziativa a marchio Movember.

CHE COS’E’ MOVEMBER

Movember nasce a Londra nel 2003 con l’obiettivo di promuovere azioni concrete volte a sensibilizzare il pubblico sulle patologie che riguardano la salute maschile, affrontando temi come il cancro alla prostata, il cancro ai testicoli, la salute mentale e il suicidio. L’associazione invita chiunque voglia supportare queste cause, anche simbolicamente, a farsi crescere i baffi durante il mese di novembre, come gesto di solidarietà. Oggi Movember è la principale organizzazione benefica in questo settore, con oltre 1.320 progetti realizzati a livello globale.

LA PAROLA AL CEO DI LAMBORGHINI

“Dal 2021 supportiamo Movember coinvolgendo i nostri dealer a livello globale e sensibilizzando i nostri clienti sulla salute maschile a 360 gradi”, spiega Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. “Siamo estremamente orgogliosi di questa collaborazione, che ci consente di dare voce a tematiche spesso poco discusse. Con il nostro contributo, ci impegniamo a creare una maggiore consapevolezza su Movember e su questi temi essenziali, affinché l’associazione possa continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel supporto della salute maschile a livello globale”.