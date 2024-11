Ottobre, nuovo calo delle immatricolazioni  

2 minuti per la lettura

Nuovo calo ad ottobre per il mercato auto italiano. Le immatricolazioni hanno subito un’ulteriore flessione del 9,1 % rispetto allo stesso mese del 2023, chiudendo ottobre con 126.488 auto immatricolate rispetto alle 139.078 di ottobre dell’anno scorso. Magra consolazione per i primi dieci mesi dell’anno, durante i quali sono state vendute 1.328.663 unità, con una crescita complessiva ridotta a un misero 0,96% rispetto alle 1.316.001 auto immatricolate nello stesso periodo 2023, un volume comunque inferiore del 18,3% rispetto al pre-pandemia.



IMMATRICOLAZIONI OTTOBRE PER ALIMENTAZIONI

La quota di mercato delle cosiddette BEV (Battery Electric Vehicle), ossia le auto elettriche, si è fermata a ottobre al 4,0% – in arretramento rispetto al 5,2% di settembre – mentre le PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) sono rimaste stabili al 3,4%.

Le auto a benzina, con una flessione in linea con il mercato complessivo, conferma il 27,5% di quota, 29,2% nel cumulato (+1,1 p.p.). Il diesel perde altri 2,1 punti in ottobre scendendo al 13,1% e al 14,0% nei 10 mesi (-4,3 p.p.), mentre il Gpl perde 0,7 punti, fermandosi al 9,2% nel mese e al 9,4% nel cumulato (+0,4 p.p.).

Il metano immatricola appena 3 autovetture nel mese, mentre nei 10 mesi copre lo 0,1%. Le vetture ibride salgono al 42,8% di share (+3,8 p.p.) e al 39,9% nel cumulato (+3,8 p.p.), con un 13,5% per le “full” hybrid e 29,3% per le “mild” hybrid in ottobre.

IMMATRICOLAZIONI OTTOBRE PER SEGMENTI

L’analisi della segmentazione mostra in ottobre una pesante flessione delle berline e dei Suv del segmento A, rispettivamente al 7,8% e 2,3% del totale mercato. Anche nel segmento B flettono in volume sia le berline (al 19,9%), sia i Suv, che guadagnano quota al 28,1% di share. Nel segmento delle medie (C) crescono sia le berline, al 5,5%, che i Suv, al 21,0% di quota. In ottobre in flessione le berline e i Suv del segmento D, rispettivamente allo 0,7% e 6,5% di share, mentre nell’alto di gamma guadagnano le berline (allo 0,3%) e i Suv all’1,8%. Infine, le station wagon rappresentano il 3,1% del totale, gli MPV il 2,5% e le sportive lo 0,7%.

IMMATRICOLAZIONE OTTOBRE PER AREE GEOGRAFICHE

Sul fronte delle aree geografiche in ottobre il Nord Ovest mantiene la leadership ma perde 1,5 punti fermandosi al 28,9% (28,4% in gennaio-ottobre). Il Nord Est è sostanzialmente stabile al 28,2% di share (-0,1 p.p. e al 31,6% nel cumulato), grazie al contributo del noleggio, senza il quale scenderebbe al 22,6%. Il Centro Italia recupera due decimali al 25,6% (24,2% nei 10 mesi), l’area meridionale sale all’11,5% e le Isole al 5,8% (rispettivamente 10,6% e 5,2% nel cumulato).