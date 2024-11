Hyundai Staria, ora anche in versione Full-Hybrid

2 minuti per la lettura

Hyundai ha aperto gli ordini sul mercato italiano per la versione del suo Van Staria con motorizzazione Full-Hybrid. Basato sul turbo benzina 1.6 T-GDI e dotato di una potenza massima di 225 Cv, questa nuova versione porta in dote un cambio automatico a 6 rapporti, oltre ad essere offerta negli allestimenti Wagon e Luxury.

HYUNDAI STARIA FULL- HYBRID

La versione Full-Hybrid offre una motorizzazione ibrida 2WD che combina il motore turbo benzina 1.6 T-GDI a iniezione diretta (160 Cv e 265 Nm) con un motore elettrico da 54 kW (73 Cv). Questo sistema ibrido, abbinato a una trasmissione AT a sei rapporti, eroga 225 Cv e 367 Nm di coppia, per ua gluida fluida e reattiva.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Come anticipato, sono gli due allestimenti: Wagon con 9 posti e Luxury con 7 posti, messi a listino rispettivamente a 52.100 e 64.000 euro, Il primo trova nella praticità dell’abitacolo il suo punto di forza grazie a 9 posti e a soluzioni come l’accesso semplificato dalla funzione walk-in della seconda fila. Non da ultimi i sedili scorrevoli in tutte le file.

Ricca la dotazione di serie. Si parte dalle luci diurne a LED anteriori e posteriori, fanali LED con gestione automatica degli abbaglianti, sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Ed ancora: retrocamera, cerchi in lega da 18’’, climatizzatore automatico anteriore e posteriore, quadro strumenti digitale da 10,25’’, infotainment touchscreen 10,25’’ con connettività Apple CarPlay e AndroidAuto, aggiornamenti Over The Air (OTA), Servizi telematici Bluelink, Bluetooth con riconoscimento vocale, volante riscaldabile in pelle, sedili anteriori riscaldabili, e sedile del guidatore dotato di supporto lombare con regolazione elettrica.

STARIA LUXURY

L’allestimento Luxury ha un listino di 64.000 euro e si contraddistingue per la cura dei dettagli. Tutti i sedili sono rivestiti in pelle Nappa e sono realizzati per offrire il più elevato livello di ergonomia. La seconda fila presenta due poltrone indipendenti con funzione Relaxation, che permette di regolare elettricamente in diverse combinazioni seduta e schienale. Fino ad arrivare alla modalità di rilassamento one-touch che fa reclinare automaticamente i sedili a una posizione che disperde il peso del passeggero e migliora il bilanciamento del corpo. Anche con i sedili della seconda fila reclinati, rimane abbastanza spazio per accogliere ulteriori passeggeri adulti in maniera confortevole nella terza fila. Le porte laterali scorrevoli elettriche aggiungono ulteriore comfort.