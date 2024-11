Eicma 2024: il mondo delle due ruote in un Salone 

1 minuto per la lettura

Più di 770 espositori provenienti da 45 Paesi differenti, e qualcosa come 2163 marchi rappresentati. Basterebbe questo per prendere il primo volo per Milano e affacciarsi all’edizione 2024 di Eicma, l’Esposizione internazionale delle due ruote in programma da oggi fino a domenica 10 novembre. Un evento imponente che quest’anno è chiamato fra l’altro a celebrare i 110 anni della propria storia di fronte alle centinaia di visitatori attesi ai cancelli della Fiera di Milano Rho.

EICMA 2024: MOLTI DEBUTTI

Gli oltre 330.000 i metri quadri e i 10 padiglioni occupati quest’anno fanno da palcoscenico alle centinaia di anteprime mondiali e alle novità del settore che l’industria di riferimento sta portando in scena. Grandi e importanti i ritorni tra le Case produttrici, che rendono l’offerta espositiva di questa edizione pressoché completa; consistente anche la quota di imprese che arrivano per la prima volta in EICMA (ben il 26%). Ricchissima la presenza di espositori esteri provenienti da tutti i continenti, mentre un terzo degli espositori complessivi batte invece bandiera italiana.

ORARI E BIGLIETTI

EICMA 2024 resterà aperta dalle 9.30 alle 18.30 nei giorni da giovedì 7 a domenica 10 novembre. I biglietti possono essere acquistati sul sito eicma.it al prezzo di 20 euro, mentre per i visitatori da 4 a 13 anni il costo è ridotto a 10 euro. In entrambi i casi devono essere aggiunte le spese di gestione fisse pari a 1,50 euro. Per il 2024 è stata introdotta un’ulteriore novità: il biglietto pomeridiano, valido dalle 13.30 alla chiusura, costa 14 euro l’intero e 7 euro il ridotto, sempre con 1,50 euro di spese di gestione.