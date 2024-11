Opel Grandland vince il “Volante d’Oro 2024”

2 minuti per la lettura

Nemmeno il tempo di arrivare nelle concessionarie, che ecco fioccare dall’alto un primo riconoscimento per il nuovo Grandland. Il Suv top di gamma di casa Opel ha vinto il “Volante d’oro 2024” in Germania. Dinamico, spazioso e con una gamma di motorizzazioni elettrificate sono gli argomenti che hanno convinto gli esperti a nominare il nuovo arrivato come “La migliore auto fino a 50.000 euro”.

OPEL GRANDLAND: VERSIONI

Grandland è il primo Opel a beneficiare della piattaforma Stellantis STLA Medium, progettata specificamente per i modelli elettrici a batteria. Con Opel Grandland Electric, disponibile a partire da 40.950 euro e con una batteria da 73 kWh (capacità netta), è possibile percorrere fino a 523 chilometri. La batteria da 97 kWh (capacità netta) sarà presto in grado di percorrere fino a circa 700 chilometri a zero emissioni locali.

In alternativa alla versione full electric, è possibile virare sul Grandland ibrido con tecnologia a 48 volt, Dotato di un motore turbo benzina da 100 kW (136 CV) e di un motore elettrico da 21 kW (28 CV) nonché di un cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce (a partire da 35.500 euro).

OPEL GRANDLAND: ABITACOLO

Il nuovo Opel Grandland dispone di un abitacolo nel quale spiccano due display widescreen. Insieme all’Intelli-HUD (head-up display) opzionale, assicurano che il guidatore possa sempre tenere gli occhi sulla strada. Inoltre, la modalità Pure riduce il contenuto visualizzato al minimo necessario di notte o a velocità più elevate. I sedili ergonomici con cuscini laterali regolabili individualmente, certificati da Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), garantiscono una guida rilassata grazie anche alla funzione ergonomica brevettata Intelli-Seat,di serie su entrambi i sedili anteriori.

SICUREZZA E CONFORT

La sicurezza e il comfort sono garantiti da caratteristiche come la luce Intelli-Lux HD adattiva e antiabbagliamento con oltre 50.000 elementi e il pratico Pixel Box, dotato di una superficie in vetro illuminata e traslucida sotto la quale lo smartphone può essere caricato induttivamente. Le partenze per i lupi viaggi sono infine assicurati da un volume del bagaglio fino a 1.645 litri.

Il premio presentato da AUTO BILD e BILD am SONNTAG è riconosciuto come uno dei più rinomati nel suo genere nell’industria automobilistica. Il premio di quest’anno per il nuovo Opel Grandland porta a 21 il numero complessivo di “Volante d’Oro” di Opel.

LA PAROLA AL CEO DI OPEL

“Il nuovo Opel Grandland sta già portando il futuro automobilistico su strada”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel, in occasione della cerimonia di premiazione presso l’Axel Springer Haus di Berlino. “È la prima Opel su una piattaforma nativa BEV. Ciò consente un’autonomia esemplare a zero emissioni locali combinata con un eccellente comfort. Questa miscela, insieme al design audace e puro di Opel, è eccezionale. Siamo lieti che AUTO BILD e BILD am SONNTAG abbiano premiato questo spirito innovativo con il Volante d’Oro”.