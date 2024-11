Fiat Topolino è Best New Design 2024

2 minuti per la lettura

La Fiat Topolino ha vinto il titolo di “Best New Design 2024” nella categoria Minicar agli Autonis Awards. I lettori di Auto Motor Und Sport, una delle più importanti riviste automobilistiche tedesche, hanno espresso la loro ammirazione per il quadriciclo elettrico di Fiat, scegliendolo come preferito per il suo mix di mobilità urbana sostenibile e stile italiano distintivo. Topolino è emerso come la scelta migliore tra i lettori con il 37,1% dei voti, rafforzando il fascino duraturo del design italiano.

CARATTERISTICHE DELLA FIAT TOPOLINO

Fiat Topolino – omaggio alla Fiat 500 Topolino originale commercializzata dal 1936 al 1955 – è un quadriciclo 100% elettrico progettato pensando ai giovani automobilisti, vuole offrire un nuovo approccio alla mobilità urbana, sostenibile e accessibile. Essendo un quadriciclo elettrico leggero, ne è consentita la guida ai neopatentati a partire, a seconda del mercato, dai 14 anni di età e ha una velocità massima di 45 km/h, che lo rende ideale per gli spostamenti urbani.

Progettata per muoversi agevolmente nel traffico, è dotata di un motore elettrico da 6 kW (8,2 CV), con un’autonomia di guida fino a 75 chilometri con una singola carica. La batteria da 5,4 kWh può essere ricaricata completamente in circa quattro ore utilizzando una normale presa di corrente.

CAMPAGNA PER LA SICUREZZA

La nuova Topolino è attualmente al centro della campagna educational intitolata “Top Club. A scuola di sicurezza stradale con FIAT”. Patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile, questa campagna punta a sensibilizzare i ragazzi sulla nuova mobilità elettrica e sull’adozione di comportamenti corretti sulla strada, con qualunque modalità o mezzo ci si muova: dalla bicicletta all’auto, dal monopattino alla microcar, fino a piedi o con il trasporto pubblico.

LA FIAT TOPOLINO ENTRA NELLE SCUOLE

La nuova Topolino entrerà dunque negli istituti superiori coinvolgendo 700 classi per un totale di 17.000 studenti. Il percorso didattico è reso ancora più interessante dal tour di 20 tappe in altrettante scuole dove, grazie anche ai 20 dealer locali, si svolgeranno gli incontri formativi in aula e più di 1.800 test drive nei cortili delle sedi scolastiche, insieme ai driver professionisti dell’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA).