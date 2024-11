Maserati Grecale Alba, solo per pochi

1 minuto per la lettura

Dedicata a coloro che non sia accontentano di una “semplice” Maserati Grecale. Per costoro, ma solo per i clienti italiani, la casa del Tridente ha riservato una serie limitata battezzata “Alba” e basata sulla versione GT con motore 2.0 turbo benzina mild hybrid da 250 Cv.

MASERATI GRECALE ALBA: COSA CAMBIA

La prima caratteristica distintiva è il nuovo colore con cui la vettura è proposta, anche se è possibile ordinarla con la livrea Grigio Lava e Nero Tempesta. A fare da contorno, il tetto panoramico nero e i cerchi specifici 20” Etere a cui si aggiungono i fari adattivi Full LED Matrix, Surround View Camera e Tech Assistance Pack comprensivo di Wireless Charger e Head-up Display.

Non manca l’Orologio Maserati sulla plancia, il sistema di infotainment con doppio display da 12,3″ e display clima da 8,8″, Apple CarPlay e Android Auto e tutto il comparto di sistemi di assistenza alla guida di Livello 2.

QUANTO COSTA

Alcuni esemplari della Maserati Grecale Alba sono già disponibili nelle concessionarie italiane. Per il prezzo si parte da 92.300 euro, o con un canone leasing mensile con Stellantis Financial Services di 899 euro.



Prodotta a partire dal 2022 nello stabilimento FCA di Cassino sul pianale Giorgio delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio, la Grecale dispone di due motori: un 2.0 mild hybrid (250 o 330 Cv) con turbo e compressore elettrico e un più potente 3.0 V6 biturbo da ben 530 Cv, derivato da quello della supercar MC20. Entrambi sono abbinati alla trazione integrale con cambio automatico a otto marce.