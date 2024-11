Mini John Cooper Works, l’opera è completa 

3 minuti per la lettura

L’opera adesso è davvero completa. Con l’arrivo di due nuovi modelli full electric come la John Cooper Works Electric e la John Cooper Works Aceman, la gamma high performance di Mini sale a cinque versioni: tre con motore termico e due appunto con motore elettrico. La John Cooper Works e la John Cooper Works Cabrio offrono divertimento di guida grazie a un potente motore TwinPower Turbo. Nella MINI John Cooper Works Countryman ALL4, gli appassionati possono anche godersi la guida fuoristrada grazie alla trazione integrale ALL4. Con le due nuove arrivate full electric, la musica cambia.

LE VERSIONI FULL ELECTRIC DELLA MINI JOHN COOPER WORK

Le due Mini John Cooper Works Electric hanno fino a 190 kW/258 Cv e 350 Nm di coppia di sistema immediatamente disponibile. Entrambi i modelli forniscono ulteriori 20 kW di potenza del motore tramite una funzione di electric boost, che consente un’accelerazione particolarmente dinamica. La regolazione delle sospensioni specifica per la JCW massimizza la sensazione tipica dei go-kart Mini e garantisce una manovrabilità agile. I pneumatici ad alte prestazioni fanno parte dell’equipaggiamento standard di entrambi i modelli.

DOTAZIONI

I dettagli di equipaggiamento includono il logo John Cooper Works rosso-bianco-nero nello stile della bandiera a scacchi degli sport motoristici e il tetto multitono specifico JCW con una sfumatura di colore rosso-nero. Le minigonne laterali nere, le lamelle aerodinamiche specifiche del modello sul montante C e lo spoiler posteriore ottimizzano invece l’aerodinamica, a tutto vantaggio dell’autonomia. La John Cooper Works Electric a tre porte raggiunge i 371chilometri, mentre la John Cooper Works Aceman a cinque porte può percorrere fino a 355 chilometri con una singola carica della batteria.

LE VERSIONI DELLA MINI JOHN COOPER WORKS CON MOTORE TERMICO

Il motore TwinPower Turbo a quattro cilindri da due litri, 170 kW/231 CV e 380 Nm di coppia offre il massimo divertimento di guida sia nella John Cooper Works che nella Cabrio. Il cambio automatico a doppia frizione con regolazione sportiva traduce la potenza del motore in cambi di marcia particolarmente dinamici. La John Cooper Works impiega 6,1 secondi, mentre la Cabrio 6,4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. La velocità massima della prima è di 250 km/h, mentre la seconda arriva a 245 km/h. Non solo. La capote della Cabrio può essere completamente retratta in soli 18 secondi a una velocità massima di 30 km/h. La versione con trazione integrale ALL4 è dotata invece di un motore in grado di erogare 300 Cv di potenza, 400 Nm di coppia massima e una velocità massima di 250 km/h.

La modalità go-kart specifica per la JCW amplia le opzioni di selezione delle MINI Experience Modes nelle vetture della nuova famiglia MINI John Cooper Works con un ulteriore tocco di motorsport.

ALTRI DETTAGLI

Ovviamente a tanta potenza doveva per forza corrispondere qualche aggiornamento tecnico. Come ad esempio lo sterzo, impostato in modo più diretto, o come il pedale dell’acceleratore pronto a rispondere più velocemente ai comandi. Il tutto mentre il display OLED ad alta risoluzione fornisce ulteriori dati relativi alle prestazioni come la coppia, la potenza erogata e la forza g attuale.

Per tutti i modelli MINI John Cooper Works, la Digital Key Plus offre una comoda chiave digitale del veicolo sullo smartphone. Ciò consente di sbloccare o bloccare comodamente la vettura senza dover prendere in mano lo smartphone. Solo invece per la John Cooper Works Electric e la John Cooper Works Aceman è prevista la funzione Remote Parking, che offre anche una comoda opzione per parcheggiare e far uscire dal parcheggio il veicolo tramite smartphone.