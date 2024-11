Al Mauto di Torino in scena “125 Volte Fiat”

3 minuti per la lettura



Ha aperto oggi, ma c’è tempo fino al 4 maggio 2025 per visitare presso il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (MAUTO) la mostra “125 Volte Fiat”, allestita per celebrare più di un secolo di storia del marchio del Lingotto. Curata da Giuliano Sergio e realizzata in collaborazione con il Centro Storico Fiat e l’Heritage HUB, l’esposizione ripercorre la storia della fabbrica automobilistica torinese “attraverso una rilettura che ne evidenzia l’impatto sociale e il patrimonio artistico e visivo che ha prodotto o ispirato”.

125 VOLTE FIAT: 9 VETTURE ICONICHE

Il progetto prevede l’esposizione di 9 tra le vetture più iconiche della storia del marchio, tra cui la 508 Balilla del 1932, la 500 A Topolino del 1936, la Panda 30 del 1982 e la 500e, la terza generazione di un’icona senza tempo, prodotta a Torino presso lo stabilimento di Mirafiori e simbolo del Made in Italy nel mondo. Ad accompagnare le automobili ci sarà una vasta scelta di opere d’arte, memorabilia, documenti d’archivio, materiali grafici, fotografici e audiovisivi che evidenziano l’immaginario visivo dell’azienda attraverso un racconto articolato in 8 macrosezioni espositive. Completa l’esposizione il ciclo di cinque appuntamenti di incontro e dibattito realizzati in collaborazione con l’Università di Torino sui temi affrontati dalla mostra.

IN MOSTRA ANCHE LE FIAT MENO FAMOSE …

In parallelo l’Heritage Hub sarà invece la casa della rassegna “Insolite e sorprendenti Fiat”, un vero e proprio viaggio tra i veicoli meno famosi e conosciuti della casa automobilistica torinese. L’esibizione mette in risalto la continua evoluzione del marchio, in grado di meravigliare il pubblico grazie al design d’avanguardia, alla tecnologia avanzata e alle scelte audaci dei suoi modelli. La rassegna esplora tre temi cardine del marchio: innovazione, efficienza e divertimento. Il percorso espositivo evidenzia i momenti in cui Fiat ha sperimentato soluzioni innovative e all’avanguardia, interpretando l’efficienza come ottimizzazione di risorse, costi e spazio, e mostrando il lato ludico del brand con modelli dal design accattivante e prestazioni sportive. Un’occasione unica per scoprire la versatilità e lo spirito pionieristico di Fiat attraverso i decenni.

Dai modelli iconici come la Fiat 520 degli anni ’20 e la concept car Fiat Scia del 1993, i quali mettono in luce la capacità del brand di esplorare nuove frontiere tecniche e stilistiche, al concept elettrico Fiat Vanzic del 1995 che anticipava la mobilità urbana elettrica. Altrettanto iconiche la Fiat 500 “C” Giardiniera Legno, la versatile 600 Multipla e la Panda Militare Steyr Puch. Tutti modelli che hanno rappresentato la ricerca di equilibrio tra spazio, costi e praticità, adattandosi a usi commerciali, civili e militari. Protagoniste della mostra saranno anche la sportiva Uno Turbo Trofeo, la Panda Jolly, la 500 Barbie Edition, pensate per gli amanti dello stile e della cultura pop, fino al’esclusiva Fiat Qubo Spiaggina.