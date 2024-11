 Breil Abarth 75° Anniversario, con lo Scorpione al polso

2 minuti per la lettura

Se avete fra la vostra cerchia di amici qualcuno che ama spassionatamente il marchio dello Scorpione e, guarda caso, anche gli orologi, ecco il regalo da fargli trovare sotto l’albero: il Breil Abarth 75° Anniversario. Nella fattispecie un nuovo cronografo in nome di una collaborazione longeva e che fa parte dei festeggiamenti per il compleanno del brand dello Scorpione nel 2024, prendendo ispirazione dall’edizione limitata Abarth 695 75° Anniversario.

CARATTERISTICHE

Prodotto in soli 375 pezzi, il cronografo offre un look total black con particolari dorati per rendere omaggio alla livrea dell’auto e a dettagli come il cerchione dorato, la scritta Abarth sulla portiera o lo scorpione sul tetto, elementi distintivi dell’audace Abarth 695 75° Anniversario. Dotato di una cassa in acciaio IP black satinato, una corona in acciaio IP gold con un inserto in gomma zigrinata e di una lunetta IP black lucido, Breil non poteva fare a meno di riproporre uno dei tratti più iconici di Abarth: i cerchi ultra-sportivi e ruggenti dell’intramontabile vettura.

Il Breil Abarth 75° Anniversario, messo in moto da un calibro Miyota OS21, vanta un’accattivante lancetta dei secondi IP gold che percorre con eleganza il quadrante nero costruito su due livelli. Quest’ultimo è arricchito dal simbolo dello scorpione, in nero su sfondo dorato, aggiungendo un tocco distintivo che esalta il design audace dell’orologio.

BREIL ABARTH 75° ANNIVERSARIO: NERO E ORO

Gli indici e i numeri dorati sul rehaut creano un contrasto sorprendente con lo sfondo nero, esaltando sia la leggibilità che l’estetica lussuosa. Il contrasto dei dettagli dorati con le tonalità nere del quadrante sottolineano l’eleganza sportiva e il carattere celebrativo dell’Abarth 75° Anniversario. L’orologio Breil ispirato all’Abarth 695 75° Anniversario sarà disponibile presso i migliori rivenditori di orologi e online.

La collaborazione con Breil è solo l’ultima di una lunga e ricca serie di celebrazioni per il 75° Anniversario del brand dello Scorpione. Ad aprile, l’Heritage Hub di Torino ha ospitato una mostra che ha unito tradizione e innovazione esponendo alcune delle vetture più iconiche e i modelli più recenti di Abarth, come l’edizione limitata 695 75° Anniversario, concepita per l’occasione e protagonista dell’evento.