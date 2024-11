La casa della Mini Cooper? Che domande: Oxford

2 minuti per la lettura

Sorpresa: dopo 9 anni lo stabilimento di Oxford tornerà a produrre la Mini Cooper Cabrio, Una data storica per due motivi. Primo perché non succedeva da 9 anni. Secondo perché in questo modo Oxford diventa la casa della Mini Cooper: è lì che sono prodotti anche i modelli a 3 a e 5 porte. In realtà, però, dietro c’è il lavoro di tre diversi siti produttivi …

TRE STABILIMENTI PER LA MINI COOPER

Lo stabilimento Swindon produce le pressature e i sottoassiemi della carrozzeria. I più recenti motori a benzina a quattro cilindri vengono invece costruiti presso lo stabilimento di Hams Hall nel North Warwickshire. Queste componenti vengono infine assemblate presso lo stabilimento di Oxford, dove avviene la produzione della carrozzeria, la verniciatura e l’assemblaggio finale.

OXFORD

Con 160.000 veicoli costruiti presso lo stabilimento di Oxford dal 2004 al 2008, la prima generazione della Mini Cabrio era nota per il suo stile retrò. La seconda generazione del 2009, con 165.000 modelli costruiti sempre presso lo stesso stabilimento fino al 2015, mantenne l’iconico bagagliaio a ribaltina ma acquisì lo stile evoluto della Cooper di quell’epoca.

La produzione del modello fu brevemente trasferita presso la VDL Nedcar per la terza generazione, facendo spazio alla Mini Clubman presso lo stabilimento di Oxford. Oltre 150.000 modelli Cabrio sono stati prodotti a Nedcar fino all’interruzione della produzione nel 2023, prima che la produzione tornasse allo stabilimento originario.

Recemetemente Mini ha diffuso anche la notizia dell’arrivo di due nuovi modelli full electric nella propria gamma ad alte prestazioni. La John Cooper Works Electric e la John Cooper Works Aceman hanno fino a 190 kW/258 Cv e 350 Nm di coppia di sistema immediatamente disponibile e forniscono ulteriori 20 kW di potenza del motore tramite una funzione di electric boost, che consente un’accelerazione particolarmente dinamica. La regolazione delle sospensioni specifica per la JCW massimizza la sensazione tipica dei go-kart Mini e garantisce una manovrabilità agile. I pneumatici ad alte prestazioni fanno parte dell’equipaggiamento standard di entrambi i modelli. VAI ALL’ARTICOLO ….