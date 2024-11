Fiat “2forYOU”, prendi due e paghi uno

3 minuti per la lettura

Non è esattamente come il celebre “prendi due e paghi uno” ma lo spirito con cui Fiat lancia la nuova offerta commerciale battezzata “2forYOU” un po’ gli assomiglia. Protagoniste dell’iniziativa – valida fino al 30 novembre – sono la Fiat 600 Hybrid e la Fiat Topolino, due modelli inclusi in una proposta finanziaria che consente di mettersi subito al volante di entrambe le vetture a fronte di un canone mensile complessivo di 199 euro, grazie ad una formula sviluppata in collaborazione con Stellantis Financial Services.

LA PROPOSTA FIAT “2forYOU”

Da un punto di vista tecnico e formale i due contratti di leasing sono separati, ma garantiscono un vantaggio economico di 1000 euro (iva inclusa), oltre alle azioni commerciali già previste per la 600 Hybrid. Il primo contratto relativo alla 600 Hybrid prevede infatti un canone mensile di 119 euro per 35 mesi con un anticipo di 5.640 euro, mentre la nuova Topolino è proposta a un canone mensile di 80 euro e zero anticipo.

“Da sempre Fiat è vicina agli italiani con prodotti innovativi e belli, che rendono accessibile a tutti l’innovazione tecnologica per una mobilità sempre più sostenibile e responsabile”, dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth. “All’eccellenza di prodotto, inoltre, il marchio affianca di continuo iniziative commerciali inedite e formule di finanziamento vantaggiose e flessibili per supportare i giovani e le loro famiglie nel passaggio alle auto elettriche ed elettrificate, proprio come la nuova e originale offerta “2forYOU”.

FIAT 600 HYBRID

La nuova Fiat 600 Hybrid si posiziona nel cuore del segmento B e segna un passo ulteriore nella strategia di elettrificazione. Lunga 4,17 metri e dotata di 5 porte, può ospitare comodamente 5 persone, oltre ad avere 15 litri di vani interni e un bagagliaio da 385 litri di capacità.

Grazie inoltre alla sua tecnologia ibrida, è possibile vivere anche la mobilità elettrica non solo quando si viaggia in città a una velocità inferiore a 30 km/h, ma anche su strade urbane ed extraurbane, perfino in autostrada quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore in condizioni stabili o in discesa.

FIAT TOPOLINO

Grazie alle dimensioni estremamente contenute rispetto ad una normale autovettura (2,53 metri di lunghezza) e alla sua straordinaria maneggevolezza, la nuova Topolino presenta una velocità massima limitata a 45km/h, che si adatta perfettamente alla nuova tendenza dei limiti di velocità di 30 km/h nelle città. Entrambe le configurazioni, aperta e chiusa, sono caratterizzate da una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia e una ricarica facile da collegare a casa. Così equipaggiata la Topolino ha libero accesso e parcheggio gratuito nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e nei centri storici delle grandi città. Non ultimo, la microcar offre un’abitabilità straordinaria in rapporto alle dimensioni esterne, data dai due sedili disallineati; un’ampia superficie vetrata, che aumenta notevolmente la percezione dello spazio nella sua interezza; e, soprattutto, i vani portabagagli posizionati in modo strategico.