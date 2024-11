Calcio di inizio Bmw in Tour 2024/25

2 minuti per la lettura

Motori al massimo per l’edizione 2024/25 del Bmw in Tour. E’ pronto a prendere il via il progetto di sport, inclusione sociale e formazione nato dalla collaborazione tra l’Associazione Concessionari Italiani Bmw (ACIB), la Fondazione Insuperabili e AC Milan, che metterà a disposizione uno dei suoi centri sportivi per la finalissima che si disputerà a giugno 2025. Il viaggio, incentrato su sport e inclusione sociale, è nato nel 2023 sotto il cappello di SpecialMente, il programma di responsabilità sociale d’impresa di BMW Italia.

Il BMW in Tour 2024-2025

Il tour dell’edizione 2024-2025 sarà composto da 13 tappe, una per ogni sede di Insuperabili in cui opera un concessionario di riferimento di BMW Group Italia sul territorio. Ci saranno quindi 13 dealer coinvolti direttamente nell’iniziativa ed altri 12 che hanno deciso di supportare il progetto anche se al momento non hanno una squadra da adottare. La novità sostanziale rispetto allo scorso anno è che prima della partita (sempre a squadre miste tra atleti e dipendenti delle concessionarie) BMW in Tour toccherà la sede della concessionaria dove, attraverso uno speech formativo, si affronterà il tema del limite, per saperlo riconoscere, viverlo e riuscire a raggiungere i propri obiettivi. Un tema caro a BMW che lo ha imparato dal suo campione e brand ambassador Alex Zanardi attraverso il concetto del talento residuo.

UNA PARTITA ALL’INSEGNA DELL’INCLUSIONE

Al termine di ogni sfida verrà eletto l’MVP della concessionaria e tutti i giocatori selezionati andranno a costituire la Squadra BMW che a giugno 2025 affronterà la Squadra Campione d’Italia Cat. CP di Insuperabili (che ha appena vinto lo scudetto) nella finalissima che si svolgerà in uno dei centri sportivi di AC Milan. Oltre alle partite e agli incontri formativi, BMW IN TOUR sarà l’occasione per fare un viaggio di 8 tappe a bordo di una vettura elettrica della gamma BMW, in cui sportivi e celebrities percorreranno l’Italia e si racconteranno, facendo emergere il loro concetto di limite.

LA PAROLA ALL’AD DI BMW ITALIA

“Oggi – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e amministratore delegato di BMW Italia – siamo qui per scrivere un altro capitolo di questo percorso insieme, e lo facciamo con la stessa passione, emozione e voglia di fare la differenza che ispira il nostro modo di lavorare e di interpretare il business. Ho ripetuto tante volte che per noi è un dovere e un piacere restituire parte del successo che il mercato ci riconosce, generando valore per la società in cui operiamo”.

Le tappe di BMW in Tour 2024/25 si svolgeranno in 13 città. Di seguito il calendario degli appuntamenti:

22/01/2025, Parabita, Emmeauto

23/01/2025, Roma, BMW Roma

19/02/2025, Caserta, M Car

20/02/2025, Firenze, Brandini

13/03/2025, Chioggia, Ceccato Motors

14/03/2025, Brescia, Bonera

15/03/2025, Verona, Fimauto

05/04/2025, Cuneo, Gino Spa

06/04/2025, Milano, Autovanti

17/04/2025, Rovetta, Lario Bergauto

06/05/2025, Torino, BiAuto

09/05/2025, Milano, ByMyCar

05/06/2025, Siracusa, AD Pugliese