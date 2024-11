Cupra Terramar, arriva la e-HYBRID da 204 Cv

2 minuti per la lettura



A poche settimane dal debutto internazionale del Suv sportivo Terramar, ecco arrivare una nuova sorpresa firmata Cupra: il nuovo motore e-HYBRID nella versione da 204 Cv. Tutti i nuovi motori e-HYBRID giocano un ruolo fondamentale, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni di mobilità elettrica senza rinunciare alla libertà di percorrere lunghe distanze e dimostrando ancora una volta che elettrificazione e performance sono un binomio perfetto. Così, oltre alle motorizzazioni già presenti a listino, che includono l’unità Hybrid con motore a benzina da 1.5 litri DSG (150 Cv) e le versioni VZ TSI da 2.0 litri DSG 4Drive (265 Cv) ed e-HYBRID da 1.5 litri DSG (272 Cv), disponibili anche nell’edizione limitata dedicata all’America’s Cup, si aggiunge ora la nuova motorizzazione 1.5 e-HYBRID DSG da 204 Cv.

CUPRA TERRAMAR: LA MOTORIZZAZIONE DI MEZZO

Si tratta di una motorizzazione intermedia che unisce elevate performance a consumi contenuti. La principale differenza tra la versione da 204 Cv e la VZ da 272 Cv è nel diverso setting di potenza del propulsore termico che, nella variante da 204 Cv raggiunge i 110 kW (150 Cv). Nonostante l’elevata potenza, le emissioni di CO 2 rimangono comprese tra 10 e 12 g/km, mentre la versione VZ da 272 Cv si attesta tra 9 e 12 g/km.

CARATTERISTICHE

In entrambe le versioni e-HYBRID, il motore 1.5 TSI è abbinato a un motore elettrico e a un pacco batterie dalla capacità di 19,7 kWh (netti). Questo sistema consente alla nuova Cupra Terramar di percorrere oltre 100 km in modalità 100% elettrica e con una sola carica. Un equilibrio ideale per chi cerca viaggi eco-consapevoli senza compromettere le performance. La batteria supporta la ricarica rapida fino a 50 kW in corrente continua durante gli spostamenti, o fino a 11 kW tramite wallbox, garantendo massima la comodità e velocità di ricarica. I prezzi di questa versione non sono stati ancora diffusi dalla casa madre, ma considerando che la 1.5 e-Hybrid da 272 Cv VZ parte da 56.250 euro, occorre immaginare certamente qualcosa in meno rispetto a tale cifra.