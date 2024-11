Hyundai IONIQ 9, la famiglia si allarga 

4 minuti per la lettura

Per il momento sarà disponibile solo in madrepatria, ma la promessa è quello di immetterlo anche nel mercato europeo. E’ con queste premesse che Hyundai ha presentato il nuovo IONIQ 9, Suv completamente elettrico di grandi dimensioni che allarga la famiglia IONIQ full electric

HYUNDAI IONIQ 9: INTERNI

La Nuova Hyundai IONIQ 9 servirà a coloro che cercano un veicolo elettrico in grado di ospitare fino a sette persone, con uno spazio interno molto ampio.

L’abtacolo è caratterizzato da elementi ellittici e tonalità rilassanti che creano un’atmosfera “lounge”, serena e autentica, soprattutto quando si è immersi nella luce naturale del tetto panoramico. Il pavimento piatto consente il massimo comfort, mentre i Relaxation Seat della prima e della seconda fila, a seconda della configurazione, sono completamente reclinabili e dotati di poggiagambe per un comfort ottimale, il che consente a quattro persone di riposare durante le pause nei lunghi viaggi. IONIQ 9 vanta anche 1.899 mm di spazio per la testa e 2.050 mm di spazio per le gambe.

Con i sedili della terza fila ripiegati, il bagagliaio arriva fino a 1.323 litri di volume di carico (SAE), mentre con tutte e tre le file posizionate lo spazio è di 620 litri. Inoltre, il bagagliaio anteriore (frunk) offre un volume massimo di 88 litri nella versione a trazione posteriore RWD e di 52 litri nella versione dual-motor AWD. Completano l’opera il display panoramico curvo, la dashboard sospesa, le sottili bocchette di ventilazione e l’illuminazione interna, tanto per enfatizzare ulteriormente l’atmosfera futuristica dell’abitacolo.

AUTONOMIA E PRESTAZIONI

La batteria ad alta tensione agli ioni di litio NCM posizionata nel pavimento dell’auto ha una capacità di 110,3 kWh. Grazie al basso coefficiente di resistenza aerodinamica, alla piattaforma avanzata e alle tecnologie volte all’efficienza, IONIQ 9 raggiunge un’autonomia completamente elettrica WLTP stimata di 620 km e un consumo di energia (stima WLTP) di 194 Wh/km nella versione RWD Long-Range con cerchi da 19 pollici.

La ricarica dal 10 all’80% avviene in soli 24 minuti utilizzando un caricabatterie da 350 kW, mentre la funzione Vehicle-to-Load (V2L) della piattaforma e la capacità di ricarica multipla a 400V/800V riducono le barriere all’adozione dei veicoli elettrici. Il modello Long-Range RWD è alimentato da un motore posteriore da 160 kW, la versione Long-Range AWD dispone in aggiunta di un motore anteriore da 70 kW, mentre la versione AWD Performance vanta motori da 160 kW sia all’anteriore che al posteriore.

IONIQ 9 AWD Performance può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi, mentre la variante Long-Range AWD impiega 6,7 secondi e la versione Long-Range RWD 9,4 secondi. In termini di ripresa la versione Performance accelera da 80 a 120 km/h in 3,4 secondi, la variante Long-Range AWD raggiunge questo risultato in 4,8 secondi, mentre la Long-Range RWD impiega 6,8 secondi.

TECNOLOGIE FUNZIONALI

Hyundai ha apportato significativi miglioramenti a IONIQ 9 per rispondere alle preoccupazioni più comuni fra i clienti EV. Tra queste un raffinato pianificatore di percorsi EV, una maggiore consistenza nei consumi, un display potenziato per il controllo della coppia, una funzione completa di report sull’energia e altre soluzioni intelligenti.

La vettura mostra lo stato di carica tramite punti luminosi verdi sul volante per tenere informato il guidatore sull’energia a disposizione. Il modello è inoltre dotato di Hyundai AI Assistant, un sistema di riconoscimento vocale abilitato all’intelligenza artificiale, simile a un assistente virtuale domestico, che si attiva con un pulsante. Lo stato del sistema è segnalato da indicatori punteggiati che ne facilitano l’uso.

HYUNDAI IONIQ 9: INFOTAINMENT

Il sistema di infotainment panoramico di IONIQ 9 comprende un doppio schermo curvo con quadro strumenti digitale da 12 pollici e un touchscreen anch’esso da 12 pollici. L’impianto audio di serie è dotato di un sistema a otto altoparlanti, con l’opzione di uno stereo premium Bose a 14 altoparlanti, che supporta il surround a 5.1 canali, gli aggiornamenti wireless e le funzioni avanzate Bose. Inoltre, IONIQ 9 incorpora l’e-Active Sound Design (e-ASD), che riproduce il suono di guida virtuale di un veicolo elettrico utilizzando l’impianto audio del veicolo.

IN VENDITA DAL 2025

IONIQ 9 sarà in vendita in Corea e negli Stati Uniti dalla prima metà del 2025, con una successiva introduzione in Europa e in altri mercati globali. Dunque, per sapere i prezzi occorrerà ancora attendere non poco.