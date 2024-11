The Red Sound: due colpi di clacson contro la violenza sulle donne

2 minuti per la lettura

Due colpi di clacson brevi, seguiti da uno più lungo. Un codice sonoro ispirato al segnale Morse di SOS, per attirare l’attenzione in caso di pericolo. Un gesto semplice ma potente affidato alle donne che tramite questa iniziativa firmata Lexus possono chiedere aiuto agli altri automobilisti nel caso in cui si trovino a subire aggressioni, stalking o molestie mentre sono alla guida.

THE RED SOUND: UN’AMBASCIATRICE D’ECCEZIONE

Battezzata The Red Sound, l’iniziativa rinnova per il terzo anno consecutivo il sodalizio fra Lexus con WeWorld, organizzazione non governativa italiana che da oltre mezzo secolo opera in 27 Paesi, inclusa l’Italia, attraverso progetti di cooperazione internazionale e interventi di sostegno umanitario. The Red Sound trova fra l’altro in Miriam Leone la propria ambasciatrice. “La violenza contro le donne non è solo una statistica, ma una realtà drammatica che colpisce milioni di vite ogni giorno”, dice l’attrice catanese. “Come donna, sento la responsabilità di utilizzare la mia voce per essere utile a questa causa così importante, anzi, fondamentale. The Red Sound non è solo un segnale acustico, ma un simbolo di solidarietà e resistenza. È un modo concreto per dire ‘Non sei sola’ e per richiamare l’attenzione di chi può aiutare. Insieme possiamo spezzare il ciclo della violenza e costruire una società fondata sul rispetto e sulla dignità.

LE DONNE NON DENUNCIANO PER PAURA

La rinnovata unione fra Lexus e WeWorld si colloca in una realtà dove le donne devono fare i conti con una percentuale ancora troppo alta di molestie e aggressioni, in svariate forme, ovunque si trovino; il quadro complessivo vede, oltre alle forme fisiche e psicologiche, una marcata presenza di minacce e atti persecutori, che confermano altresì la necessità di contrastare il fenomeno dello stalking. Ulteriormente, il contesto attuale indica che il 70,9% delle donne che si rivolgono ai servizi 1522 per richiedere aiuto non denuncia la violenza subita alle autorità competenti, e i motivi della mancata denuncia si devono principalmente alla paura e al timore della reazione del violento (28,2%).

LA PAROLA A LEXUS

“La lotta contro la violenza di genere rappresenta una priorità assoluta, non solo il 25 di novembre ma tutti i giorni dell’anno”, commenta Paolo Moroni, Direttore Lexus Italia. “Con ‘The Red Sound’ vogliamo rinnovare il nostro impegno con WeWorld volto a un cambiamento concreto, offrendo uno strumento che possa essere d’aiuto alle donne in caso di necessità. Al contempo, troviamo fondamentale sensibilizzare tutti sulla necessità di agire e intervenire di fronte a episodi di violenza. Perché solo insieme possiamo costruire una società più giusta e inclusiva”

Per sostenere la campagna è possibile trovare il post dedicato e il suono distintivo di The Red Sound sui social Lexus Italia e ri-condividerlo sui propri usando l’hashtag dedicato #TheRedSound.