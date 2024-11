Suzuki pianta il “Bosco del Toro”

1 minuto per la lettura

Si chiama “Bosco del Toro” ed è un nuovo progetto firmato da Suzuki e dalla squadra di calcio Torino Football Club a cui si aggiunge il Settore Verde del capoluogo sabaudo, che vedrà la piantumazione di 30 alberi autoctoni ad alto fusto nelle vicinanze del nuovo centro sportivo Robaldo, dove si alleneranno le squadre dei settori giovanili del club calcistico. Il “Bosco del Toro” si integrerà nel Parco Colonnetti, situato nel quartiere torinese di Mirafiori Sud, e sarà aperto a tutti i cittadini.

BOSCO DEL TORO: SI PARTE IL 12 MARZO

La messa a dimora dei 30 alberi è prevista per il 12 marzo 2025, data che però potrebbe subire delle variazioni in considerazione delle condizioni metereologiche ottimali per le piante. Questa iniziativa contribuirà alla crescita del patrimonio verde di Torino e della Regione, e rappresenta un impegno concreto per il futuro sostenibile della città. L’impegno per l’ambiente del marchio si estende tuttavia anche a livello nazionale con il coinvolgimento di tutte le Concessionarie Suzuki. I dealer che compongono la rete del marchio partecipano alla giornata nazionale degli alberi piantando almeno un albero nel proprio territorio di riferimento, per un totale di ulteriori 226 piante. Ad oggi, Suzuki ha piantato oltre 1.150 alberi contribuendo concretamente alla riduzione complessiva della CO2 di 23.500 kg in un anno.