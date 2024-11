Hyundai Inster, svelati i prezzi

3 minuti per la lettura

Hyundai ha finalmente svelato i prezzI del suo nuovo city-Suv 100% elettrico battezzato Inster. Per il momento la gamma si compone di due allestimenti e due powertrain EV, con un prezzo a partire da 24.900 e e una dotazione di serie estremamente completa. Più in là arriverà anche la versione Cross.

HYUNDAI INSTER: ALLESTIMENTO XTECH

Alla base del listino c’è l’allestimento XTECH, con un equipaggiamento che include una pioggia di dotazioni di serie: climatizzatore automatico, strumentazione con schermo TFT LCD da 10.25”, Sistema di navigazione con display touchscreen da 10.25” con connettività Apple CarPlay e Android Auto. E poi: Bluetooth con riconoscimento vocale, telematica Bluelink e Servizi LIVE, aggiornamenti OTA, retrocamera e sensori di parcheggio, luci diurne e di posizione a LED. Ed ancora: specchietti laterali ripiegabili elettricamente, caricatore di bordo da 11 kW, ricarica rapida in corrente continua, Drive Mode Select, cambio Shift-by-wire dietro al volante, Paddle al volante per la gestione della frenata rigenerativa (3 livelli oltre alla modalità i-Pedal) e Smart key con Start button.

SISTEMI DI SICUREZZA

Ricca anche la dotazione di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, tra cui il Sistema di mantenimento al centro della corsia, quello di di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni, cicli e funzione junction, Smart Cruise Control, il Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità, Highway Driving Assist e Rear Occupant Alert Logic (per non dimenticare bambini, animali o oggetti nei sedili posteriori).

Hyundai Inster in allestimento XTECH è disponibile con due potenze. La prima da 97 Cv con batteria da 42 kWh, capace di un’autonomia di 327 km nel ciclo combinato WLTP (473 km nel ciclo urbano). la seconda a più elevata autonomia – da 26.650 euro – con 115 Cv e batteria da 49 kWh, in questo caso dotata di un’autonomia di ben 370 km (WLTP combinato) che arriva addirittura a 518 km in città (WLTP urbano).

ALLESTIMENTO XCLASS

Quest’ ultima versione con batteria da 49 kWh è disponibile inoltre nell’allestimento XCLASS, da 28.650 euro, che completa l’equipaggiamento di serie aggiungendo cerchi in lega da 15’’, luci posteriori a LED, Vetri posteriori oscurati, barre portatutto sul tetto, interni Premium con volante in pelle, Sedili posteriori scorrevoli e abbattibili 50:50, sedili anteriori abbattibili, sensori di parcheggio anteriori, caricatore wireless per smartphone, presa di ricarica USB posteriore, bracciolo anteriore e pannello-schienale del sedile del passeggero con predisposizione per accessori.

La completa XCLASS è inoltre personalizzabile con i cerchi in lega da 17″ e con il Tech Pack, che aggiunge la pompa di calore, il sistema di precondizionamento della batteria, l’illuminazione interna completamente a LED, la luce ambiente con colori personalizzabili, gli indicatori LED sul volante, il volante e i sedili riscaldabili e l’innovativa Digital Key – che consente a fino a 7 utenti di aprire, chiudere e avviare il veicolo attraverso smartphone e smartwatch compatibili.