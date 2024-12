Haru, il robot Honda che aiuta i bambini in ospedale

3 minuti per la lettura

Dal robot indossabile realizzato Kia e Hyundai, al robot Honda dotato di intelligenza artificiale in grado di migliorare la vita dei bambini sottoposti a cure a lungo termine. Il suo nome è “Haru” e a realizzarlo è stata la Honda Research Institute Japan Co., Ltd. (HRI-JP), una consociata di Honda che si occupa di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie all’avanguardia. Haru non è più alto di alto 30 cm e la sua fase di sperimentazione è stata effettuata sui giovani pazienti oncologici dell’ospedale universitario Virgen del Rocío (HUVR) di Siviglia in Spagna. Il risultato? Un successo.

LE FUNZIONI DEL ROBOT HONDA HARU

I suoi effetti sono stati molto positivi. Dal 2021 si è osservato che il 95% dei bambini dimostrava un coinvolgimento maggiore nella riabilitazione. Haru era cioé capace di coinvolgerli nella conversazione e guidarli attraverso i loro programmi di cura. Sulla base di questi risultati, dalla sperimentazione si passerà ora all’implementazione ufficiale del robot. Dieci esemplari entreranno a breve a far parte dell’unità di oncologia pediatrica della struttura fino al 2027.

HARU IL ROBOT HONDA : CARATTERISTICHE

Haru ricava le informazioni biometriche dell’utente, come espressioni facciali e toni vocali, attraverso la fotocamera e i microfoni integrati. Quindi, le analizza per comprendere lo stato attuale della persona e interagire con essa utilizzando espressioni empatiche e risposte emotivamente di supporto. Haru può anche essere collegato a un sensore indossabile della forma di un orologio da polso che gli permette di analizzare lo stato dei pazienti in modo più dettagliato. Non si limita solamente alla possibilità di incoraggiare i bambini a reagire in modo più positivo al loro trattamento. Haru può anche aiutare i neuropsicologi a intraprendere più efficientemente le valutazioni emotive e cognitive, riuscendo così ad aumentarne il numero annuale di quasi nove volte: da 510 a 4.500.

COSÌ L’OSPEDALE UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO DI SIVIGLIA

“Sono ormai diversi anni che conduciamo ricerche congiunte con HRI-JP ottenendo risultati meravigliosi”, dice un portavoce dell’ospedale universitario Virgen del Rocío di Siviglia. “Haru possiede un grande potenziale nel portare felicità ai bambini. Al contrario delle tecnologie utilizzate solitamente negli ospedali che si concentrano sui trattamenti medici o sul benessere fisico, Haru è in grado di portare effetti psicologici positivi. Alleggeriscel’umore dei nostri giovani pazienti contribuendo al benessere dell’ospedale nel suo complesso. Consente inoltre ai bambini in cura di sentirsi più felici e in connessione con gli altri, offrendo vantaggi preziosi che non si trovano nelle cure mediche tradizionali. Riteniamo che Haru rappresenti una presenza rivoluzionaria”.

Haru può anche collegare online le stanze dei bambini in ospedale con le scuole, dando loro l’opportunità di seguire le lezioni. Non ha attributi umani come genere, razza o nazionalità, ed è sempre in grado di comunicare da una prospettiva neutrale, eliminando le differenze generazionali e culturali.

SATOSHI SHIGEMI, DI HONDA RESEARCH INSTITUTE JAPAN CO.

“Siamo orgogliosi del risultato della nostra ricerca congiunta con l’ospedale universitario Virgen del Rocío che dimostra che Haru sia stato in grado di essere un ottimo compagno per i bambini dell’ospedale, capace di sollevare il loro spirito e di portare il sorriso sui loro volti”, spiega Satoshi Shigemi, di Honda Research Institute Japan Co. “In futuro, continueremo a sforzarci per far progredire ulteriormente Haru come robot che può coesistere con le persone 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed essere più utile non solo ai giovani pazienti, ma anche a tutto il personale, così da contribuire al benessere dell’ospedale nel suo complesso”.