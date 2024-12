Mercato auto, anche novembre chiude i conti in rosso

2 minuti per la lettura

Capitombolo per il mercato auto a novembre. Dopo il -13,4% di agosto, il -10,7% di settembre e il -9,0% di ottobre, il mese scorso ha chiuso i conti con 124.251 nuove immatricolazioni e un calo del 10,8% rispetto alle 139.319 dello stesso periodo dell’anno precedente, che aveva una giornata lavorativa in più. Il cumulato degli 11 mesi va in rosso per la prima volta da inizio anno, con una flessione dello 0,2%: 1.452.973 immatricolazioni rispetto a 1.455.320 nel periodo gennaio-novembre 2023. Rispetto al periodo pre-covid, gennaio-novembre 2019, il calo è del 18,2%.

Le vetture BEV (elettriche al 100%) recuperano quota rispetto al 4,0% di ottobre, salendo al 5,3% (-0,3 punti rispetto allo stesso mese 2023), anche grazie alle consegne delle vetture ordinate in giugno con il breve beneficio degli incentivi, che sta generando un effetto altalenante nel corso dei mesi. Le auto PHEV, invece, scendono al 3,1% dal 3,4% di ottobre, portando il totale di veicoli ricaricabili all’8,4%.

MERCATO AUTO NOVEMBRE 2024 per ALIMENTAZIONI

Tra le alimentazioni, in novembre il motore a benzina cede 0,3 punti, al 27,4% (29,1% negli 11 mesi, +1 p.p.). Il diesel cede altri 2,1 punti e si ferma in novembre al 12,6% di share (13,9% in gennaio-novembre, -4,0 p.p.), mentre il Gpl perde 0,8 punti, fermandosi al 9,0% nel mese e al 9,4% nel cumulato (+0,3 p.p.); il metano non immatricola autovetture nel mese, negli 11 mesi copre lo 0,1%. Le vetture ibride salgono al 42,6% di share nel mese (+4,7 p.p.) e al 40,1% nel cumulato (+3,8 p.p.), con un 14,1 per le “full” hybrid e 28,5% per le “mild” hybrid in novembre. Come anticipato, le auto BEV nel mese recuperano rispetto ad ottobre e si portano al 5,3% di quota (-0,3 p.p. e al 4,1% in gennaio-novembre), mentre le PHEV si fermano al 3,1% (-1,0 p.p. e al 3,3% negli 11 mesi).

… per SEGMENTI

L’analisi della segmentazione mostra in novembre una pesante flessione delle berline e un calo a doppia cifra dei Suv del segmento A, rispettivamente al 7,4% e 3,0% del totale mercato. Anche nel segmento B flettono sia le berline (al 18,4%), sia i Suv, che però guadagnano quota al 29,8% di share. Nel segmento delle medie (C) crescono le berline, al 4,7%, mentre cedono i Suv, che comunque salgono al 20,4% di quota. In novembre segnano una pesante flessione le berline del segmento D, allo 0,7%, mentre i Suv – in lieve calo – salgono al 7,3% di share. Nell’alto di gamma guadagnano le berline (allo 0,2%), ma segnano un leggero calo i Suv, all’1,7%. Infine, le station wagon rappresentano il 3,3% del totale, gli MPV il 2,5% e le sportive lo 0,6%.

… per AREE GEOGRAFICHE

Sul fronte delle aree geografiche, il Nord Ovest mantiene a novembre la leadership pur perdendo 1,3 punti e fermandosi al 29,6% (28,5% negli 11 mesi). Il Nord Est sale al 29,2% di share (+1,1 p.p. e al 31,4% nel cumulato), grazie al contributo del noleggio, senza il quale scenderebbe al 23,0%. Il Centro Italia cede 0,3 punti, al 24,9% (24,3% negli 11 mesi), l’area meridionale sale all’11,1% e le Isole al 5,3% (rispettivamente 10,7% e 5,2% nel cumulato).