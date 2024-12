Un nuovo PR Manager per BYD Italia

1 minuto per la lettura

Byd ha un nuovo PR Manager, con la responsabilità della comunicazione e dell’ufficio stampa per il mercato italiano. E’ Chiara Garbuglia, 34 anni, abruzzese, con un’esperienza consolidata di 8 anni in Fiat Chrysler Automobiles. Chiara Garbuglia ha ricoperto dal 2021 al 2022 il ruolo PR & Communication Manager in Helbiz, e negli ultimi anni è stata a capo del PR e dell’ufficio stampa del Gruppo Koelliker. Garbuglia è un riporto diretto del Marketing Director Italia, prima linea del Country Manager Alessandro Grosso.

CHI E’ BYD

“Fondata nel febbraio del 1995, BYD è una multinazionale high-tech impegnata nell’impiego di innovazioni tecnologiche per migliorare la vita di tutti”, sottolinea una nota “In 29 anni di crescita ad alta velocità, il marchio ha istituito oltre 30 parchi industriali su 6 continenti svolgendo un ruolo chiave in settori legati all’elettronica, all’automobile, al trasporto ferroviario e alle energie rinnovabili. Specializzata in generazione e stoccaggio di energia, e nelle sue applicazioni, la casa automobilistica si impegna a fornire soluzioni energetiche a zero emissioni che riducano la dipendenza mondiale dai combustibili fossili. BYD è L’acronimo di Build Your Dreams, “costruisci i tuoi sogni”.

LA SEALION 7

Recentemente il marchio ha presentato la nuova Sealion 7, settima auto 100% elettrica lanciata in Europa e quarto modello della Serie Ocean. Lung 4.830 mm, offre un’autonomia WLTP fino a 502 km e prestazioni che parlano di 215 km/h di velocità massima e di uno scatto da 0 a 100 km/h di soli 4,5 secondi. Sealion 7 si basa sull’architettura all’avanguardia e-Platform 3.0. Progettata esclusivamente per i veicoli elettrici, la e-Platform 3.0 è dotata della rivoluzionaria batteria Blade già in dotazione a tutti i modelli commercializzati in Europa.