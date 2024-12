Nuova Yaris, in cantiere anche la GR Sport 

1 minuto per la lettura

Toyota si è data da fare in questo finale di 2024 per migliorare l’allestimento GR SPORT della Yaris Model Year 2025, vettura che resta uno dei suoi modelli più venduti in Europa (dal lancio nel 1999, più di 10 milioni nel mondo, di cui 5 mln nel Vecchio Continente).

NUOVA YARIS GR SPORT: I PRIMI DETTAGLI

Ebbene: tre anni dopo il debutto, la nuova Yaris GR SPORT arriva negli show-room con un nuovo stile sia dentro che fuori, decisamente ispirato al Toyota Gazoo Racing, il team motorsport più volte campione del mondo. Tutto parte dal colore, il nuovo Storm Grey, e prosegue con i cerchi in lega da 18 pollici opachi, dotati di un nuovo e audace design. Negli interni spiccano invece le cuciture rosse a contrasto e i dettagli grigio canna di fucile, arricchiti da un logo GR SPORT in rilievo sui poggiatesta.

SISTEMI DI ASSISTENZA

Su tutte le Yaris sarà possibile apprezzare il Toyota T-Mate, che include i sistemi di assistenza alla guida Toyota Safety Sense di ultima generazione, grazia ai quali l’auto è più sicura, più facile da guidare e da parcheggiare. L’esperienza utente digitale è affidata invece a un digital cockpit personalizzabile e un potente sistema multimediale con schermi fino a 10,5 pollici.

PRODUZIONE E LANCIO

L’inizio della produzione della nuova Toyota Yaris, inclusa la versione GR SPORT, è previsto per febbraio del prossimo anno, con il lancio presumibilmente a calendario per la primavera. I prezzi? E’ ancora prematuro parlarne.