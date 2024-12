Ford Puma, al via gli ordini per la Gen-E

3 minuti per la lettura

Ford ha svelato in questi giorni la Puma Gen-E, la versione elettrica del suo modello più venduto nel Vecchio Continente. Prodotta nello stabilimento Otosan di Craiova, in Romania, con l’intera unità elettrica assemblata ad Halewood, nel Regno Unito, Puma Gen-E segna una nuova tappa nel processo di elettrificazione dell’ovale blu. Ordinabile da oggi, le consegne inizieranno a partire dalla primavera 2025 con prezzi compresi fra i 32.950 e i 35.200 euro. Vediamola nel dettaglio.

FORD PUMA GEN-E: MOTORE

Il nuovo motore elettrico garantisce un’efficienza di 13,1 kWh/100 km. Si ricarica dal 10 all’80% in soli 23 minuti e la sua autonomia arriva fino a 523 km in città, il che significa una riduzione significativa del numero delle ricariche. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8 secondi e la risposta precisa e reattiva dello sterzo regalano l’emozione di Puma ST in versione elettrica.

DENTRO

Puma Gen-E offre ancora più spazio a bordo grazie al motore compatto. L’innovativo MegaBox si trasforma in GigaBox, offrendo fino a 566 litri di capacità di carico in modalità 5 posti, grazie anche ai 43 litri del frunk, ricavato nello spazio lasciato libero dal motore benzina.

FUORI

Gli esterni riprendono lo stile dell’ultima generazione di Puma, con tocchi distintivi e aerodinamici. Come già visto su modelli elettrici, tra cui Mustang Mach-E, la tradizionale griglia è stata sostituita da una superficie aerodinamica che rende Puma Gen-E ancora più riconoscibile. Lo spoiler posteriore sportivo e i cerchi in lega dal design esclusivo, completano il look.

FORD PUMA GEN-E MOTORE: SEMPRE CONNESSI

L’esperienza digitale vive attraverso due schermi ad alta risoluzione per il computer di bordo e l’infotainment. Il sistema SYNC 4 di ultima generazione con navigazione connessa al cloud semplifica gli spostamenti, mentre Apple CarPlay e Android Auto wireless garantiscono la sincronizzazione con lo smartphone senza cavi. Alexa Built-in permette inoltre di usare comandi vocali per gestire impegni e liste della spesa. Il tutto mentre la console centrale rialzata offre spazio extra, il bracciolo scorrevole assicura il massimo comfort e la ricarica wireless mantiene lo smartphone sempre carico.

ASSISTENZA ALLA GUIDA

L’Intelligent Adaptive Cruise Control con Stop & Go e Lane Centering aumenta o diminuisce la velocità della vettura in modo naturale mentre il Predictive Speed Assist regola la velocità in corrispondenza di curve, rotatorie e svincoli. In città, la telecamera a 360 gradi riproduce sullo schermo la vista dall’alto della vettura. I fari Matrix Full LED adattivi e predittivi illuminano la strada in modo intelligente, adattandosi alle condizioni di guida.

“Il design di Puma ha fatto la storia ed è una macchina ormai entrata a pieno merito tra le icone Ford”, spiega Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato Ford Italia. “Con Puma Gen-E abbiamo voluto preservarne l’essenza, ma caratterizzarla con uno stile unico e distintivo, che rimanesse, però, fedele al fascino dell’originale. Abbiamo, inoltre, lavorato a un prezzo di lancio davvero competitivo, per rendere ancora più accessibile l’elettrico, tema fondamentale per portare avanti la transizione”.