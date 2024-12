SV Candeo, la Range Rover con l’oro addosso 

3 minuti per la lettura

Alzi la mano chi ha fatto il Liceo Classico. Ricordate cosa significa “Candeo” in latino? Significa brillare, rifulgere, come le albe della costa di Miami alle quali la livrea di questa Range Rover SV Candeo si ispira. Ed è infatti proprio a Miami che quest’unico esemplare realizzato dalla casa madre verrà messo all’asta domenica 8 dicembre.

Cosa ha di tanto speciale? Tanto per iniziare la Range Rover SV Candeo sfoggia come se nulla fosse scritte in oro massiccio 18 carati rifinite a mano. Sapientemente stampate in 3D, sono state realizzate in UK con oro completamente riciclato proveniente da tutto il mondo. In secondo luogo offre una visione per le future finiture di personalizzazione disponibili a partire dal Model Year 2026.

RANGE ROVER SV CANDEO: ESTERNI

La prima caratteristica che salta all’occhio è la finitura bicolore applicata a mano, che crea un grazioso effetto “ombra” grazie all’azzurro satinato della parte superiore dell’auto. “Questa combinazione di colori cattura magicamente i sottili riflessi dorati che brillano sulle limpide acque blu di Miami”, spiegano alla casa madre. Dal canto loro i cerchi in lega da 23 pollici sono forgiati e rifiniti al diamante con inserti in tinta bianco perla. A completare l’opera, il lettering Range Rover in oro massiccio 18 carati dal peso di oltre 900 grammi, riciclato da fonti controllate al 100%, nel pieno rispetto delle risorse naturali. Ogni lettera presenta un esterno in oro giallo 18 carati e un interno in oro bianco ed è stampata in 3D con la massima precisione, marchiata, poi rifinita a mano da un gioielliere britannico per garantire che sia perfettamente a filo, con bordo esterno lucido e fronte spazzolato. Insomma, una “sciccheria”.

RANGE ROVER SV CANDEO: INTERNI

All’interno una finitura in pelle Liberty Blue Near‑Aniline e Perlino Semi‑Aniline “cattura l’essenza della trasformazione tra l’alba e il mezzogiorno”. Questo tema è ulteriormente animato da ricami accurati in tutto l’abitacolo, nonché da impiallacciature in legno scuro naturale e dalle finiture in ceramica bianca sul cambio e sui comandi.

Ma non è tutto. Gli schienali del sedile sinistro e di quello destro presentano un motivo radiante meticolosamente ricamato che richiama l’alba, visibile dalla parte anteriore guardando all’indietro, dove i raggi sembrano estendersi in ogni angolo dell’interno. Anche il cielo (il tetto dell’abitacolo) è stato ricamato, rifinito in Perlino con sfumature d’oro, mentre i cuscini hanno un motivo geometrico ispirato alla meridiana, con 90.000 punti per cuscino.

CONFORT A TUTTO SPIANO

I passeggeri posteriori sono avvolti dal massimo del comfort. I sedili avvolgenti sono dotati di regolazione a 24 vie con funzione massaggio, completi di vano refrigerato per bevande, il tutto con la possibilità di utilizzare un Club Table estraibile elettricamente per lavorare quando necessario.

Completa l’opera la Tailgate Event Suite – ispirata al bagliore delle albe mattutine lungo la costa di Miami – rifinita in pelle Liberty Blue Near‑Aniline con cuscini da seduta ricamati e caratterizzati da un esclusivo design radiale del sole. Se a questo punto del racconto vi è venuta voglia di vederla, sappiate che la Range Rover SV Candeo resterà esposta al Design Miami fino a domenica 8 dicembre. Qualcuno si prenota per l’acquisto?