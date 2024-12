Nuova Citroën ë-C3: al via la formula “Elettrico Facile”

2 minuti per la lettura

Venghino signori, venghino. Il mercato dell’auto natalizio porta in dote qualche sorpresa per coloro che vogliono portarsi in garage entro la fine dell’anno la Nuova Citroën ë-C3. La casa francese sta lanciando in questi giorni una formula finanziaria battezzata “Elettrico Facile”, che consiste in questo: un anticipo di 11.950 euro e nessuna rata per due anni. Al termine dei 24 mesi le possibilità sono due: o pagare una rata finale di altrettanti 11.950 euro (TAN fisso 0%; TAEG 0,13%), oppure restituire la vettura.

NUOVA Ë-C3 MOTORE

La nuova ë-C3 è equipaggiata con un motore elettrico da 113 Cv e una batteria LFP da 44 kWh, offre un’autonomia sino a 440 km in ciclo urbano, cosa che la rende ideale per i tragitti quotidiani. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida, è possibile raggiungere l’80% della carica in soli 26 minuti. Una vera novità per il livello superiore della plancia è l’assenza di un quadro strumenti tradizionale. Nuova ë-C3 adotta per la prima volta il nuovo Head-Up Display Citroën che riflette le informazioni del veicolo su una sezione nera lucida tra la parte superiore del cruscotto e la parte inferiore del parabrezza. Questa soluzione intelligente garantisce che non ci sia una duplicazione delle informazioni, come avverrebbe tradizionalmente tra il sistema Head-Up Display e il quadro strumenti, e permette al conducente di accedere facilmente a tutte le informazioni chiave di cui ha bisogno senza distogliere lo sguardo dalla strada.

MY CITROËN PLAY CON SMARTPHONE STATION

Benché sia un’auto relativamente compatta, la nuova ë-C3 attribuisce grande importanza alle scelte di infotainment connesso, tutte incentrate sulla facilità di utilizzo da parte degli occupanti e sull’accesso rapido alle funzioni intelligenti. My Citroën Play Con Smartphone Station è di serie sui modelli “You” e dispone di un supporto per smartphone integrato che consente al conducente di “agganciare” il proprio dispositivo e di avviare automaticamente una nuova App dedicata utilizzando la tecnologia wireless NFC (Near Field Communication). Tramite quest’applicazione, i proprietari utilizzano il proprio dispositivo per accedere a scorciatoie per i servizi di telefono, radio, navigazione e musica. I comandi al volante di ë-C3 consentono di tenere le mani sul volante, mentre il pulsante “Home” permette di tornare facilmente alla pagina iniziale dell’App.