Byd Sealion 7, il Suv elettrico dove tutto è full

Alta tecnologia, massimo confort, prestazioni di grande livello e, soprattutto, sicurezza. E non occorre aggiungere optional: l’auto è full. Signore signori, tutto questo è Sealion 7, il Suv 100% elettrico lanciato da Byd in Europa. Le ambizioni della casa automobilistica cinese di Shenzhen, nella provincia del Guangdong, sono di tutto rispetto. L’obiettivo? Imporsi come leader di mercato. In Europa, infatti, il gruppo cinese punta ad aprire 500 punti vendita e assistenza entro fine 2025 e a raggiungere una quota di mercato che “renda il gruppo visibile (nelle statistiche Acea) con una dignità di ogni singola riga e non annegato insieme a compagni poco graditi”, ha spiegato lo special advisor per l’Europa di Byd, Alfredo Altavilla, durante la presentazione del crossover elettrico Sealion 7 al Gadames 57 di Milano.

BYD SEALION 7: PARLA ALFREDO ALTAVILLA

“Puntiamo ad aggredire quote di mercato e a erodere quelle dei concorrenti non facendo leva sui prezzi ma sulla qualità e sulla tecnologia del prodotto” ha detto senza mezzi termini Altavilla. Entro fine 2025 Byd conta di aprire la fabbrica in Ungheria cui si aggiungerà un sito in Turchia, così da aggirare la questione dei dazi Ue pari per il gruppo cinese al 17%.

“In Europa il mercato migliore è quello Uk, seguito dalla Spagna. Il nostro primo obiettivo è la riconoscibilità del marchio. Non vogliamo essere percepiti come il brand più economico sul mercato”. Per superare le incertezze sull’elettrico la tecnologia su cui mira il gruppo cinese in Europa è in Italia è la Dmi, o dual mode intelligente plug-in elettrica e termica, che equipaggia il Suv Seal U. “In Europa il problema è l’incertezza delle normative. Il tema delle multe rischia di distruggere il mercato, è il primo elemento da rimettere in discussione. Se non cambia andiamo incontro a un futuro grigio per il settore”. Per quanto riguarda le associazione dei costruttori, Byd ha in programma di presentare domanda di ingresso. “Entrate nelle associazioni è un modo per essere più presenti e più vicini alle attività di lobbing. Stiamo valutando dove presentare domanda di ammissione” ha concluso il manager.

BYD SEALION 7: CARATTERISTICHE

Sealion 7 è la settima auto 100% elettrica lanciata in Europa e il quarto modello della Serie Ocean, dopo la Dolphib, la Seal e la Seal U. Con una lunghezza complessiva di 4.830 mm e un passo di 2.930 mm, un’autonomia WLTP fino a 502 km e prestazioni straordinarie (215 km/h di velocità massima e uno scatto da 0 a 100 km/h di soli 4,5 secondi), oltre ad essere la ricarica più veloce d’Europa, il nuovo Suv soddisfa perfettamente le esigenze dei clienti europei attenti alla tecnologia e alla ricerca di un’auto familiare sportiva e sostenibile. Ma sono soprattutto i giovani ad essere maggiormente affascinati dall’alta tecnologia di Byd.

“Siamo certi che il suo design da Suv e le caratteristiche peculiari come la tecnologia delle batterie Blade, l’autonomia estesa e le generose prestazioni saranno molto apprezzate – ha detto Stella Li, Executive Vice President di Byd. “La Sealion 7 è la dimostrazione di come Byd stia reagendo alla domanda e ai gusti dei clienti europei, ampliando la gamma di prodotti per garantire la migliore copertura possibile nei principali segmenti di mercato. Questo sarà un fattore determinante per continuare a crescere in Europa”.

PROSPETTIVE DI CRESCITA

Byd punta a raggiungere almeno le 20mila auto vendute in Italia entro la fine del 2025 dopo aver superato a novembre il target dei mille ordini per la prima volta dal debutto lo scorso anno. L’obiettivo di Byd è di continuare a crescere in Italia con l’obiettivo di arrivare a 30 dealer e 105 centri di assistenza entro fine 2025, mentre nel primo trimestre sarà aperto un centro ricambi nel nord del Paese.

“Andremo all’attacco di tutti i segmenti con diversi lanci e diversi marchi”, spiega Alessandro Grosso, Country manager per l’Italia. “Nessun brand in Italia avrà questa potenza di fuoco. Il mercato ci chiede un Suv sostenibile e vicino alle famiglie come il Sealion 7 che ci farà crescere. A un anno anno dal debutto in Italia gli ordini sono triplicati”.

LA BYD SEALION 7 VISTA DA VICINO

Costruita sulla piattaforma elettrica modulare e-Platform 3.0, la Sealion 7 utilizza batterie «blade» sviluppate dalla casa al litio, ferro e fosfato (Lfp), più resistenti e sicure ma meno performanti delle classiche batterie agli ioni di litio, integrate nella struttura del veicolo con la tecnologia Cell-to-Body. La Sealion 7 riprende il linguaggio stilistico della serie Ocean, con il caratteristico motivo a X nella parte anteriore, adattato allo stile di un Suv sportivo, mentre nella parte posteriore spiccano le luci goccia e un doppio spoiler. Il risultato è un’auto dalle linee muscolose e filanti con maniglie e a scomparsa per ottimizzare l’aerodinamica e quindi l’autonomia.

INTERNI

All’interno spicca il grande schermo centrale da 15,6 pollici ruotabile di 90 gradi, il cruscotto digitale integrato nella plancia, un generoso tetto panoramico e l’impianto audio premium con 12 speaker sviluppato con la danese Dynaudio. Le finiture e i materiali impiegati sono da segmento premium. Ampio lo spazio per i passeggeri anche nella seduta posteriore reclinabile di 20 gradi: la sensazione è quella di essere comodamente seduto su un divano di casa. Il bagaglio offre una capienza di 520 litri che diventano 1.789 con i sedili abbassati, mentre nella parte anteriore c’è un vano da 58l. Numerosi i sistemi di assistenza per una guida autonoma di livello 2 grazie all’ausilio di 17 sensori fra radar e telecamere. Altra chicca? Il vetro a doppio strato insonorizzante.

VERSIONI E PREZZI

Due le versioni disponibili: Comfort, con un solo motore sull’assale posteriore e batteria da 82,5 kW con 482 km di autonomia e 150 kW di potenza massima di ricarica. E Excellence Awd, versione dotata di doppio motore, trazione integrale con controllo intelligente della trazione iTac, batteria da 91,3 kW con 502 km di autonomia e 230 kW di potenza massima di ricarica (10-80% in 24 minuti). Entrambe le versioni sono dotate di pompa di calore per ottimizzare la temperature di esercizio e di ricarica della batteria.

Quattro le modalità di guida. ECO (si concentra sull’efficienza e sulla massima estensione dell’autonomia), NORMALE (ha un approccio equilibrato per l’uso quotidiano), SPORT (garantisce una risposta più pronta in accelerazione) e NEVE (è massimizza la trazione su fondi scivolosi). La versione a trazione integrale che pesa 2,43 tonnellate impiega 4,5 secondi per lo 0-100 km/h, mentre la velocità è limitata a 215 km/h. I prezzi partono da 46.500 euro per la versione Comfort fino ai 56.450 euro per la Excellence. Entrambe praticamente full optional.