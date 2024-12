Peugeot 403 Cabriolet, l’auto del Tenente Colombo

2 minuti per la lettura

Chi di voi ricorda quale auto usava il tenente Colombo, quell’investigatore vestito in maniera leggermente trasandata che negli anni ’70 riempì i pomeriggi televisivi di una intera generazione? Troppo difficile. Era una Peugeot 403 Cabriolet del 1959, vettura che sembra sia stata scelta personalmente da Peter Falk, l’attore interprete dell’arguto e serafico investigatore. Si dice che l’attore l’avesse vista in mezzo ad altre auto abbandonate nel parcheggio degli Universal Studios, la compagnia che produceva il telefilm, decidendo d’istinto che quell’arrugginita e sgangherata decappottabile sarebbe diventata l’auto del suo personaggio, il cui look si adattava perfettamente con le condizioni della vettura.

DISEGNATA DA PININFARINA

Al di là però della macchina del tenente Colombo, la Peugeot 403 Cabriolet è stato un modello piuttosto prestigioso. Disegnata da Pininfarina e svelata nel 1956 al Salone dell’Automobile di Parigi, rappresentò per Peugeot un passaggio netto verso forme e soluzioni più moderne. Lo stile della carrozzeria sanciva oltretutto l’inaugurazione della lunga e proficua collaborazione con Pinin Farina. Sobria ed elegante, la Peugeot 403 seguiva la tendenza dell’architettura “Ponton” con fiancate lisce e parafanghi integrati nel corpo vettura; la scocca era portante e, grazie ad una lunghezza di quasi 4 metri e mezzo, offriva abitacolo e bagagliaio ampi. Il cambio al volante infine permetteva di ospitare 3 persone anche all’anteriore.

PEUGEOT 403 CABRIOLET: IL MOTORE

Il motore quattro cilindri 1500 da 58 Cv derivava dalla precedente 203, la trazione era posteriore, il cambio sincronizzato, il retrotreno ad assale rigido, lo sterzo a cremagliera e i freni a tamburo. Il tutto con una dotazione di serie piuttosto ricca e con accessori decisamente qualificanti. Fra cui la trasmissione semiautomatica, una scelta degna di modelli di ben altro lignaggio. Anche per questo la Peugeot 403 è la prima vettura francese a superare il milione di esemplari venduti.

UN PEZZO RARO

La serie TV debuttò negli Stati Uniti nel 1968 e arrivò in Italia nel ‘74, ma non di rado capita di rivederla ancora, trasmessa nei pomeriggi d’estate. Se dovesse venirvi voglia di cercare una Peugeot 403 Cabriolet, sappiate che, in virtù della rarità e del prestigio, è difficile da trovare persino in Francia. E quando ne salta fuori qualcuna in vendita, i prezzi viaggiano nell’ordine dei 50.000 euro. In almeno un paio di puntate, a Colombo viene chiesto perché non compri un’auto nuova. “In casa abbiamo già due auto – risponde il tenente – e quella vecchia la guida mia moglie”.