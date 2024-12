Al via gli ordini della Audi A3 allstreet TFSI e

3 minuti per la lettura

Parte in questi giorni la prevendita della nuova Audi A3 allstreet TFSI e, la variante PHEV del crossover urbano che la casa dei quattro anelli ha in serbo di lanciare all’inizio del 2025. In virtù di un assetto rialzato di 30 mm, a vantaggio di una posizione di guida dominante, la nuova arrivata si avvicina stilisticamente ai modelli della gamma Audi Q. Con l’aggiunta però della tecnologia ibrida plug-in.

MOTORE

Cuore del sistema plug-in è il propulsore termico 1.5 TFSI evo2 – turbo a iniezione diretta della benzina – da 150 Cv e 250 Nm. Un motore in grado di erogare 116 Cv e 330 Nm. Ne conseguono una potenza complessiva di 204 Cv, 350 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e una velocità massima di 225 km/h. La batteria ad alta tensione da 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi) permette di percorrere sino a 138 chilometri WLTP in modalità puramente elettrica.

Il collocamento dell’accumulatore agli ioni di litio sotto il pianale, “annegato” nella zona dei sedili posteriori, comporta una taratura specifica delle sospensioni rispetto alle varianti TDI e TFSI. Un highlight tecnico cui si accompagna la disponibilità dello sterzo progressivo, a servoassistenza e demoltiplicazione variabili, diretto e preciso a vantaggio del piacere di guida.

RICARICA RAPIDA IN CORRENTE CONTINUA

Come impostazione di base, l’Audi A3 allstreet TFSI e si avvia nella modalità EV che consente alla vettura di viaggiare come un’elettrica pura, mentre il programma di marcia Auto Hybrid favorisce l’interazione tra il propulsore termico e il motore a elettroni. Analogamente ad Audi A3 Sportback TFSI e, è possibile optare per il risparmio d’energia a vantaggio di una successiva fase di viaggio. Il sistema di recupero deriva dai modelli full electric Audi. La frenata elettroidraulica vede il motore elettrico, chiamato ad agire quale alternatore, occuparsi delle decelerazioni lievi: le più frequenti nella marcia quotidiana. Le frenate di media intensità, oltre gli 0,3 g, sono gestite congiuntamente dall’unità a zero emissioni e dai freni tradizionali, oppure esclusivamente dall’impianto idraulico. Nelle fasi di decelerazione il motore a elettroni recupera energia sino a un massimo di 43 kW di potenza elettrica.

Analogamente ad Audi A3 Sportback TFSI e, il crossover urbano plug-in può essere rifornito in corrente continua (DC) con potenze sino a 50 kW (sino a 40 kW in base allo standard DIN 70080): un valore di riferimento per la categoria che consente in meno di 30 minuti di portare il livello d’energia nella batteria dal 10% all’80%. Parallelamente, è possibile ricaricare in corrente alternata (AC) con potenze sino a 11 kW. Il processo di rifornimento completo, in questo caso, richiede 2,5 ore.

AUDI A3 ALLSTREET TFSI e: ALLESTIMENTI

Ricca la dotazione di serie che sin dalla versione d’ingresso include equipaggiamenti di pregio quali la strumentazione integralmente digitale Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici, la navigazione MMI plus con MMI touch, i servizi Audi connect Navigation & Infotainment Plus, la smartphone interface, la ricarica wireless, l’app store, la telecamera per la retromarcia, l’Audi sound system da 180 Watt e un pacchetto sicurezza di riferimento integrante l’assistente agli ostacoli e alla svolta, il riconoscimento dei segnali stradali tramite telecamera, il lane departure warning con emergency assist e l’airbag centrale. Audi A3 allstreet 40 TFSI e, offerta negli allestimenti Business, Business Advanced e Identity Contrast con prezzi a partire da 50.900 euro.